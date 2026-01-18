Dengue en Santa Fe: confirman presencia del mosquito vector en 37 barrios de la ciudad

La Municipalidad de Santa Fe confirmó la presencia del mosquito Aedes aegypti, vector transmisor del dengue, en 37 barrios de la ciudad, tras el último monitoreo realizado mediante ovitrampas.
El monitoreo entomológico municipal detectó huevos y mosquitos adultos en distintos sectores del ejido urbano durante la semana epidemiológica 2. No hay casos positivos, pero refuerzan las medidas de prevención y el descacharrado asistido.
La Municipalidad de Santa Fe confirmó la presencia del mosquito Aedes aegypti, vector transmisor del dengue, en 37 barrios de la ciudad, tras el último monitoreo realizado mediante ovitrampas.
Si bien no se registran casos positivos de dengue en la capital provincial, las autoridades insisten en la importancia de extremar los cuidados domiciliarios y sostener las acciones preventivas para reducir el riesgo de transmisión.
Semana a semana, el municipio lleva adelante un monitoreo entomológico que permite evaluar la actividad del mosquito transmisor del dengue.
Este sistema se basa en el control de ovitrampas distribuidas estratégicamente en distintos barrios, donde se detecta la presencia de huevos depositados por la hembra del Aedes aegypti, así como la circulación de mosquitos adultos.
De acuerdo con el informe correspondiente a la semana epidemiológica 2 —que abarca el período del 6 al 15 de enero—, se detectaron resultados positivos en 37 barrios de la ciudad.
Entre ellos se encuentran Ciudadela Norte, Barranquita Sur, Parque Juan de Garay, Pro Adelanto Barranquitas, República de Los Hornos, Fomento 9 de Julio, Juan Bautista Alberdi, Guadalupe Este, Central Guadalupe, Guadalupe Noreste, Progreso, Pompeya Oeste, Liceo Zona Norte, Ceferino Namuncurá, San Agustín, Juventud del Norte, Las Lomas, Cabal, Villa Las Flores, Facundo Quiroga, Roque Sáenz Peña, Solidaridad y Progreso San Lorenzo, Chalet, Centenario, Candioti Sur, Colastiné Norte, La Guardia, El Pozo, La Boca y Pro Mejoras Alto Verde.
En tanto, en los barrios Coronel Dorrego, General Alvear y República del Oeste se detectó únicamente la presencia de mosquitos adultos.
A su vez, en Barrio Sur, Centro, Candioti Norte, Sargento Cabral y Guadalupe Oeste se constató la presencia tanto de huevos como de ejemplares adultos, lo que indica una mayor actividad del vector.
Desde el municipio remarcaron que, pese a la detección del mosquito, no hay casos confirmados de dengue en la ciudad. No obstante, señalaron que la presencia del vector representa un riesgo potencial, especialmente en un contexto de altas temperaturas y lluvias intensas, condiciones que favorecen su reproducción.
En ese marco, continúan las tareas de prevención en distintos puntos de la ciudad, con acciones que incluyen descacharrados asistidos, campañas de concientización en espacios públicos, ferias y eventos barriales, además de talleres educativos en escuelas.
Estas iniciativas buscan reducir los criaderos domiciliarios, principal ámbito de reproducción del mosquito.
El sistema de monitoreo entomológico de la ciudad cuenta con 60 localizaciones, cada una con dos ovitrampas, que permiten hacer un seguimiento sostenido de la actividad del Aedes aegypti.
Este trabajo se realiza en el marco de un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático (CEVARCAM), dependiente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
Ante la presencia del vector en los barrios mencionados, la Municipalidad recomienda a los vecinos adoptar medidas sencillas pero fundamentales para evitar la proliferación del mosquito.
Entre ellas, vaciar y dar vuelta todos los recipientes que acumulen agua; revisar y limpiar desagües y canaletas de manera regular, preferentemente con agua caliente; y extremar el cuidado de objetos que no se pueden desechar, como bebederos de animales, floreros, baldes, piletines y tanques, especialmente después de las lluvias.
También se aconseja mantener patios y jardines limpios y desmalezados, utilizar espirales o insecticidas en el interior de las viviendas, colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas, y mallas metálicas en desagües.
Asimismo, se solicita a los vecinos facilitar el acceso a los domicilios al personal municipal que realiza las tareas de descacharrado.
Desde el municipio aclararon que los trabajadores están debidamente identificados. Ante cualquier duda, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de atención ciudadana 0800 777 5000 para verificar la visita de los promotores.
Finalmente, las autoridades recordaron que, ante la aparición de síntomas compatibles con dengue —como fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares o articulares—, es fundamental consultar al médico y no automedicarse.