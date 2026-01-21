La Provincia duplicará la planta potabilizadora de Rincón para Villa California y Colastiné Norte
El gobierno de Santa Fe planea tener listo un proyecto ejecutivo en cuestión de meses. Ya hay reuniones entre la Secretaría de Agua y Saneamiento Provincial, Assa y la Cooperativa de Servicios Públicos de San José del Rincón.
La Provincia proyecta duplicar la capacidad de la planta potabilizadora de Rincón.. Crédito: ASSA
El secretario de Agua y Saneamiento de la Provincia de Santa Fe, Leonel Marmiroli, confirmó a El Litoral que se espera tener en cuestión de meses un proyecto de nivel ejecutivo para una obra de salud pública fundamental para la zona de la Costa, en el ámbito de la Ruta Provincial 1.
El funcionario del Ministerio de Obras Públicas ratificó que se busca que llegue agua potable para abastecer a el área de Villa California en San José del Rincón, así como a todo Colastiné Norte, desde el kilómetro cero y a ambos lados de la ruta que lleva como nombre un pseudónimo: Teófilo Madrejón, como firmaba Antonio Leonhardt sus notas en El Litoral sobre ese corredor costero y cuya pluma tanto contribuyó para la pavimentación.
“El cálculo que hemos hecho sigue los parámetros del último censo, con una densidad promedio por hogar de tres integrantes”, indicó Marmiroli.
Se estima que en el área que corresponde al distrito de San José del Rincón hay 4500 personas y que en la zona que pertenece a la Municipalidad de Santa Fe son 11.500 habitantes.
El ex director del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress) confirmó que ya se han reunido funcionarios provinciales y de Aguas Santafesinas con autoridades de la Cooperativa de Vivienda y Provisión de Obras y Servicios Públicos, Sociales y Asistenciales y de Crédito Ltda de San José del Rincón para coordinar criterios y trabajos.
En pocas palabras, la Provincia asegurará la provisión de agua en bloque suficiente para Villa California y Colastiné Norte, mientras que Assa y la cooperartiva de agua de Rincón se encargarán del tendido de las redes mediante el sistema de contribución por mejoras.
La decisión de tomar ese mecanismo de financiación, en el que cada propietario debe hacerse pagar una parte de la obra, responde al nivel socioeconómico de esos sectores que hoy -pese a sus ingresos medios o altos- utiliza agua de perforaciones domiciliarias.
Una calle de Las Paltas, en Colastiné Norte. Foto: El Litoral
Todo comenzó en Las Paltas
Años atrás la Cooperativa de Agua de Rincón mediante un sistema autónomo, con su propia perforación y potabilización, se hizo cargo de proveer del servicio a un área de la ciudad de Santa Fe: el barrio Las Paltas, en Colastiné Norte.
Ahora, ya superado el plazo que se había acordado inicialmente, y por tratarse de un área que no corresponde a su concesión la cooperativa anunció que cesaría con esa prestación a la espera de que autoridades municipales santafesinas o de Aguas Santafesinas SA tomen el tema.
La lógica preocupación de esos vecinos provocó una serie de reuniones en las que funcionarios provinciales, cooperativistas y directivos de Assa acordaron buscar una solución superadora y para todo el área de creciente urbanización y valor inmobiliario.
En síntesis, ya no se trata del problema que podría sufrir Las Paltas sino de una inversión en infraestructura sanitaria en la que cada parte asume su rol. La provincia al asegurar la provisión del líquido vital, y los proveedores de servicios (de gestión estatal y cooperativa según el caso) la distribución, que requiere redes que se construirán con la contribución por mejoras.
Assa y la cooperativa local participarían del tendido de redes por contribución por mejoras.
Obviamente, ordenanzas y gestiones ante ambas municipalidades es parte de lo previsto. Pero ya está lo fundamental: la Provincia llevará de los actuales 160 metros cúbicos de producción de agua potable a 350 a la planta que abastece a San José del Rincón. Se duplicará y más con un nuevo módulo, lo que requiere mejorar su toma de agua, ampliar la capacidad de bombeo, y colocar cisternas de abastecimiento en el sector beneficiado.
En los planes oficiales en cuestión de meses debería estar listo el proyecto ejecutivo y durante 2026 iniciar los trabajos.
La Provincia hará la obra base (ampliación de la planta, impulsión/acueducto y cisternas de almacenamiento) y las redes se construirán por contribución por mejoras dispuestas por ordenanzas municipales en las ciudades de Santa Fe y San José del Rincón.
“A mediados de semana, recorrimos la obra de toma y nos reunimos, en Rincón, con las autoridades de la Cooperativa de Agua local. La semana pasada recibimos a los concejales de Rincón para avanzar en este tema”, agregó.