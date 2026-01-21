Acueducto de la Costa

La Provincia duplicará la planta potabilizadora de Rincón para Villa California y Colastiné Norte

El gobierno de Santa Fe planea tener listo un proyecto ejecutivo en cuestión de meses. Ya hay reuniones entre la Secretaría de Agua y Saneamiento Provincial, Assa y la Cooperativa de Servicios Públicos de San José del Rincón.