La ciudad de Santa Fe, en el podio provincial de reclamos por problemas con las cloacas
De cada 100 usuarios que cuentan con el servicio en la capital provincial aproximadamente 8 formularon sus quejas por obstrucciones y afloramientos. Pocas ciudades en el mapa de la bota mostraron ese nivel de quejas.
En la capital, 7 de cada 100 usuarios denunciaron obstrucciones y afloramientos. Foto: Fernando Nicola
Dentro del área de concesión de Aguas Santafesinas SA, la ciudad de Santa Fe ocupa un lugar lamentable segundo lugar en el número de reclamos por problemas "técnicos" con el funcionamiento del sistema de recolección de aguas sucias. De cada 100 usuarios de las cloacas, hubo entre 7 y 8 que se ocuparon de formular sus quejas.
Siempre dentro de las localidades servidas por Assa, solo la ciudad de Gálvez tiene registros peores. Allí hubo quejas de más de 10 de cada centenar de usuarios de las red colectora. Y fuera de las prestaciones de esa compañía con sus acciones en manos del Estado, se destacan por el mismo desagradable motivo Villa Constitución, con más de 23 usuarios de cada 100 con protestas formales; y lo mismo Bustinza y Buquet, con 12 y 10 respectivamente. En San Jorge, el promedio da 5/100.
Los datos pertenecen al trabajo de Benchmarking Regulatorio que cualquiera puede consultar en la página oficial del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress). La base de datos tiene la finalidad de proporcionar información objetiva sobe la calidad de las prestaciones sanitarias que permite formular comparaciones y hasta competir, siempre con el objetivo de impulsar mejoras en cada prestador.
La idea es que si otros prestadores en condiciones similares pueden, también quien muestra los peores desempeños. La Provincia de Santa Fe tiene 393 prestadores según los datos disponibles que fueron publicados en diciembre de 2025 y que refieren al año anterior. De aquel número, 232 son comunas; 128 cooperativas; 32 municipalidades y el restante es Assa. En toda la provincia, solo 71 prestadores cuentan con los servicios de agua potable y clocales (los 15 de Aguas Santafesinas, otros 34 cooperativos, 25 comunales y 11 municipales).
Por otra parte, en cuanto a la cobertura de las redes cloacales, en el caso de la ciudad fundada por Juan de Garay el servicio llega solo al 70% de los usuarios. Esa proporción es exactamente la media del indicador de Assa, pero la ciudad que le da su nombre a la provincia está entre las 6 con peor cobertura de cloacas, de las 15 que corresponden a ese prestador estatal. Los mejores porcentajes son de Cañada de Gómez y Gálvez, cercanos al 100%, seguidas de Rafaela, que supera el 92%.
Mejor en distribución
La misma estadística del Enress indica que en la ciudad de Santa Fe son, en cambio, extremadamente bajos los números sobre reclamos respecto del servicio de agua potable (según las cifras disponibles que muestran lo ocurrido en 2024).
En agua potable, Santa Fe figura entre las tres ciudades de Assa con menos reclamos.
En comparación con otras ciudades provistas por Aguas Santafesinas (15 en total), la capital provincial está entre las tres con menos reclamos. Algo más de 5 de cada 100 cuentas han formulado quejas sobre la distribución de agua potable. Sólo San Lorenzo y Cañada de Gómez, dentro de la concesión de Assa, tienen números mejores.
La cobertura de la red de agua potable en la ciudad de Santa Fe está muy cerca del 100% y su posición en ese indicador es la mejor dentro de las prestaciones en distintas localidades provistas por Assa. Firmat (94%), Reconquista (90%) y Funes (78%) están en el otro extremo.