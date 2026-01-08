Aguas: más de mil grandes usuarios morosos suman un rojo de $700 millones

Aguas Santafesinas SA informó que existen en toda la provincia "más de mil grandes usuarios" que se encuentran en mora, "con casos de deudas que alcanzan hasta cuatro años sin abonar el servicio. El promedio de antigüedad de esas deudas es de dos años y el monto total adeudado supera los 700 millones de pesos".
La compañía, cuyo paquete accionario pertenece al Estado provincial, subraya que Aguas "lleva adelante una política sostenida de gestión de deuda orientada a regularizar el pago de los servicios sanitarios. En este sentido, la empresa ha reforzado el reclamo por deuda pendiente a grandes usuarios no residenciales con capacidad de pago, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad y la equidad del sistema".
Y sobre esos grandes usuarios morosos agrega que "continúan recibiendo el servicio y registran un consumo estimado superior a los 60.000 metros cúbicos mensuales de agua potable no abonada, lo que genera un impacto significativo tanto en el funcionamiento del sistema como en la equidad frente a quienes cumplen regularmente con sus obligaciones".
Usuarios morosos en Aguas. Foto: Flavio Raina.
Expresiones de Renata Ghilotti
Al respecto, la presidente del Directorio de Aguas Santafesinas, Renata Ghilotti, señaló: "La gestión de la deuda no tiene un carácter punitivo, sino que busca preservar un servicio esencial que se sostiene con el aporte de todos. Es fundamental que quienes pueden pagar lo hagan, porque el incumplimiento afecta la inversión, la operación y, sobre todo, la equidad del sistema".
Durante el proceso de gestión comercial, la empresa realiza sucesivas comunicaciones para informar el estado de deuda e instar a los usuarios a regularizar su situación mediante las distintas alternativas de pago disponibles. Estas instancias buscan promover el contacto temprano y evitar medidas posteriores.
Una vez agotadas estas vías, y de acuerdo con lo establecido en el régimen tarifario vigente, Aguas Santafesinas puede aplicar, como última instancia, la reducción del suministro de agua potable en los inmuebles involucrados. En estos casos, el servicio queda limitado a un caudal de hasta 100 litros diarios, conforme a la normativa aplicable.
Esta medida tiene como finalidad lograr un contacto efectivo con los usuarios que no respondieron a las instancias previas, a fin de que puedan acordar alguno de los planes de pago disponibles, los cuales se adaptan a la situación particular de cada caso.
Los usuarios pueden acceder a estos planes de manera virtual, a través de la plataforma de autogestión por WhatsApp al 341 695 0008 (opción 2: Solicitar plan de pago) o mediante la Oficina Virtual en el sitio www.aguassantafesinas.com.ar.
Assa subraya que lleva adelante "una política sostenida" para la regularización de los pagos.
Más datos sobre Santa Fe y Rosario
En la ciudad de Santa Fe, actualmente se encuentran en este proceso de intimaciones por mora "143 unidades de facturación", la mayoría con deudas consolidadas de más de dos años. "El volumen de consumo asociado a estos casos supera los 6.000 metros cúbicos mensuales, lo que equivale aproximadamente al 10 % del total de la facturación de agua potable de la ciudad".
En la ciudad de Rosario, "los datos actualizados a 2025 indican que 423 grandes usuarios se encuentran en proceso de gestión de deuda. En conjunto, estos casos registran un consumo promedio cercano a los 50.000 metros cúbicos mensuales, lo que representa alrededor de 120 metros cúbicos por mes por usuario. Incluso se detectó un caso particular con consumos de hasta 700 metros cúbicos mensuales", añade.
"Estas acciones apuntan a garantizar la equidad en el pago del servicio, especialmente en relación con los sectores que sí cumplen regularmente con sus obligaciones. En este sentido, los usuarios alcanzados por estas medidas han sido previamente relevados conforme a indicadores socioeconómicos oficiales, con el objetivo de resguardar a los sectores más vulnerables".