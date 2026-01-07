Aguas redujo el caudal a morosos pudientes y la mitad pagó su deuda
¿Qué paso con los 143 hogares intimados por deber más de un año de facturación en barrios de altos ingresos de la ciudad de Santa Fe? Primeros efectos de las sanciones previstas por el marco regulatorio.
Assa redujo el caudal a morosos “pudientes” y la mitad pagó tras la sanción.
Produjo los resultados esperados la decisión de Aguas Santafesinas SA de aplicar sanciones a usuarios residenciales que no tienen problemas económicos acuciantes y que sin embargo debían más de un año de sus boletas, por ambos servicios: agua potable y cloacas.
La medida prevista en el marco regulatorio vigente consiste en una reducción del caudal, extremo al que se llega luego de una intimación previa cuyo plazo debe antes cumplirse. En pocas palabras, la mitad de las viviendas de usuarios con altos ingresos pagó de inmediato, mediante planes o de contado, sus deudas con la compañía cuyas acciones pertenecen al estado provincial.
Como se sabe, Aguas informó a fines de diciembre que por falta de pago iba a proceder a cerrar llaves de paso en 143 casos de usuarios residenciales en condiciones de cumplir con las facturas, y se los intimó al pago. De esa cifra se llegó a materializar la reducción del caudal en el 40% de los casos y -de inmediato- la mitad de ellos se puso al día.
La medida se aplicó a deudores con más de un año de facturas de agua y cloacas. Foto: Fernando Nicola
Falta de pago en suba
El Litoral informó del tema el 29 de diciembre, cuando en una nota sobre el aumento de la morosidad de cuatro puntos, Aguas indicó que se había tomado la decisión de intimar y reducir el caudal a quienes pueden pero no pagan.
La mora pasó del histórico 14% a un 18% en los últimos tres años. El cumplimiento con el pago de las facturas era del 86% de la totalidad de las cuentas de los distintos tipos de usuarios (residencial, industrial y comercial), pero hoy ese valor se redujo al 82%.
Darío Boscarol, integrante del directorio de Assa, confirmó entonces que además de 143 usuarios residenciales pudientes intimados, lo mismo se hizo con 52 comercios e industrias, en ambos casos, en la ciudad de Santa Fe. Sobre este último sector no existen aún novedades y se guardan celosamente los nombres de los empresarios que se atrasaron. Solo trascendió el dato de que entre los morosos hay pequeñas empresas que utilizan "como un insumo de su producción" al agua potable.
Ante ese panorama, que por ahora no ha dañado el equilibrio de las cuentas entre ingresos y egresos, la proveedora de agua potable y cloacas decidió salir a la calle a recuperar esos fondos.
La reducción de caudal se materializó en el 40% de los 143 casos intimados. Crédito: Gentileza ASSA
Millones a recuperar
Las sanciones comenzaron por la ciudad de Santa Fe bajo una premisa: de los mil casos de hogares "pasibles" de ser intimados y castigados con una reducción del caudal solo se envió la documentación respectiva a aquellos que corresponden a sectores de la ciudad de altos ingresos, sobre "los que se corroboró" que no se encuentren ocupados por personas de bajos recursos o jubilados de haberes bajos o muy bajos.
Boscarol dijo en diciembre pasado que los usuarios residenciales a los que les cayó la intimación para que paguen deben no menos de un año de facturas. Y que sus números en rojo con la empresa van desde los 170 mil pesos al millón o más. "Todos deben por lo menos 12 meses de agua y cloacas y les estamos aplicando el procedimiento a quienes pueden sin dudas pagar", destacó. Ahora se comprueba de la mitad a los que hogares a los que la presión del agua les bajó repentinamente fueron a cumplir con los pagos atrasados.