Reclamos por cloacas: Aguas expone su plan de mejoras y mantenimiento en la ciudad
La compañía estatal mostró datos actualizados sobre sus inversiones y labores en las redes colectoras para enfrentar y sobre todo prevenir las obstrucciones. La capital provincial tiene escasas pendientes naturales y el sistema requiere 32 estaciones elevadoras.
Planta potabilizadora y la ciudad de Santa Fe. Crédito: Gentileza Assa.
Aguas Santafesinas SA emitió un comunicado que destaca en su título su "plan de mantenimiento y mejoras continuas del sistema cloacal", que habla de las características de las redes colectoras en la ciudad de Santa Fe y de las labores -incluso de prevención- que se llevan a cabo.
El texto oficial se reproduce a continuación de manera completa, tras un informe de El Litoral que mostró datos estadísticos del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios que pertenecen al flamante trabajo de Benchmarking Regulatorio que cualquiera puede consultar en la página oficial del Enress. Su base de datos (de 2024) tiene la finalidad de proporcionar información objetiva sobre la calidad de las prestaciones sanitarias y permite formular comparaciones y hasta competir, siempre con el objetivo de impulsar mejoras en cada prestador.
Obviamente, en el caso de Assa por su tamaño se proporcionan indicadores que compraran desempeños en las 15 jurisdicciones de la concesión.
Planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina
Identificar causas que afectan al sistema
"Aguas Santafesinas viene desarrollando un ambicioso plan de mantenimiento y mejora continua del funcionamiento del servicio cloacal en las ciudades a su cargo. Especialmente en la ciudad de Santa Fe en los últimos dos años se intensificaron las acciones con un riguroso abordaje multinivel para mejorar el desempeño del servicio con diferentes acciones preventivas".
"Detrás de este plan se pone el foco en identificar las causas y factores que inciden en el correcto funcionamiento de la red, lo cual involucra a los diversos grupos y tipos de usuarios del servicio que tiene como objetivo fortalecer la eficiencia y sostenibilidad con estrategias de acción diferenciadas. Este enfoque parte del criterio de trabajo por cuencas, a lo que se suma sostener otras acciones que se vienen implementando para potenciar los resultados".
"En este sentido, se puede mencionar la colocación de enzimas (1) en bocas de registro estratégicamente seleccionadas para facilitar la disolución de grasas, el trabajo coordinado con el municipio y otros actores involucrados como el sector gastronómico y de la construcción para evitar el ingreso de desperdicios a la red que obstaculizan el flujo de los líquidos".
"En el caso del sector gastronómico se produce una incidencia peculiar ya que la ausencia de recaudos en sus instalaciones internas repercute en lo que se denomina 'conexiones equivalentes' que van de un rango de 40 a 400 conexiones domiciliarias". (2)
"Se debe consignar que las redes cloacales que opera la empresa en la ciudad de Santa Fe en el radio antiguo son centenarias por lo que la actual gestión tiene previsto un plan de renovación y confiabilización de todo el sistema como lo constituye la rehabilitación estructural integral del colector general. Con las renovaciones parciales del sistema que se concretaron a lo largo de los últimos 20 años se llevan invertido -a valores actuales- cerca de $1.000 millones (más de 20.000 metros de nuevos conductos que fueron reemplazados)".
"En este orden, cabe recordar la complejidad del sistema en la ciudad de Santa Fe que actualmente dispone de 32 estaciones elevadoras de líquidos cloacales en operación. Estos trabajos también fueron respaldados a partir de la incorporación de nuevos, modernos y potentes equipos de camiones combinados que posibilitan la limpieza, rastreo y aspiración de la red aumentando la capacidad operativa para este tipo de intervenciones".
"Por otra parte, cabe mencionar que en la ciudad de Santa Fe en los últimos 15 años el servicio se incrementó más de un 15 por ciento a partir de diferentes obras de expansión por cuenta de terceros. Bajo este paradigma de gestión del servicio cloacal (que se definió internamente como: "Conocimiento que fortalece, monitoreo que garantiza") se logró disminuir en un 35% el ingreso de reclamos en los últimos 6 años. Se pasó de más de 13.000 reclamos atendidos en 2019 a 8.700 resueltos en 2025".
Informe.
Bajan reclamos 35% en 2025
"Particularmente, en el último trimestre del año que finalizó se redujo un 35% el número de reclamos respecto de años anteriores en la ciudad de Santa Fe. Concretamente, el año pasado se efectuó el mantenimiento preventivo sobre 172 kilómetros de la red y en 1.000 bocas de registro del sistema. Al respecto, a modo de ejemplo con una cuenca testigo, el mantenimiento preventivo genera ahorros anuales que rondan los $ 40 millones respecto de la resolución correctiva de los inconvenientes reportados por los usuarios".
"Este abordaje integral posibilitó disminuir también los tiempos de respuesta para la atención de los reclamos de los usuarios como también los costos operativos asociados a estas intervenciones. Para el año que acaba de iniciarse se fijó profundizar este objetivo para continuar avanzando en esta línea de acción".
"Es fundamental recordar asimismo el compromiso y responsabilidad del conjunto de los usuarios respecto del buen uso del servicio evitando el ingreso de cualquier desperdicio que no tenga origen exclusivamente de baños, cocinas y lavaderos domiciliarios. Por último, hay que indicar que el servicio de cloacas en la ciudad de Santa Fe abarca más de 680 kilómetros de cañerías colectoras y más de 69.000 conexiones domiciliarias".