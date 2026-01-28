Qué dice el pronóstico del tiempo este miércoles en la ciudad de Santa Fe

Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo algo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 23º y la máxima sería de 34°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que se esperan lluvias aisladas durante la jornada.
Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo algo nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En base al último pronóstico de lluvias para este día, se esperan tormentas aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde y noche.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 23° y la máxima sería de 34º, bajando a 27° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 90%, la presión de 1012.6 hPa, viento sur a 6 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.