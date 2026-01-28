#HOY:

Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe

La lista de tareas previstas para este 28 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

06:30 - 08:30 Por Bustamante hasta manzana 1 (Alto Verde)

06:30 - 08:30 Por Av. López y Planes entre Pasaje Irala y Domingo Silva

07:00 - 10:00 Ituzaingó, Bv. Gálvez, Candioti y Alvear

07:00 - 10:00 Marcial candioti, Ituzaingó, Belgrano y Maipú

07:30 - 11:30 Castelli, Cassanello, San Lorenzo y 4 de Enero

08:00 - 09:00 F. Quiroga, Espinosa, Europa y Alsina

08:00 - 09:00 F. Quiroga, I. Crespo, Arzeno y De La Salle

08:00 - 11:00 Tte. Loza, Reutemann, Chaco y Sanabria

08:00 - 11:00 R. Aldao, Llerena, Las Heras y Necochea

08:00 - 11:00 Regis Martínez, Avellaneda, Vélez Sarsfield y Quintana

09:00 - 11:00 Av. A. del Valle, Padilla, Luciano Torrent y 9 de Julio

10:00 - 12:00 Padre Genesio, Belgrano, Candioti y Alberti

10:00 - 12:00 Storni, 1 de Mayo, Santa Cruz y 4 de Enero

11:30 - 13:30 Hernandarias, Espora, Menchaca y Servando Bayo

12:00 - 14:00 Av. A. del Valle, Larramendi, Juan del Campillo y San Jerónimo

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Santa Fe Ciudad

