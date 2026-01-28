Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 28 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
06:30 - 08:30 Por Bustamante hasta manzana 1 (Alto Verde)
06:30 - 08:30 Por Av. López y Planes entre Pasaje Irala y Domingo Silva
07:00 - 10:00 Ituzaingó, Bv. Gálvez, Candioti y Alvear
07:00 - 10:00 Marcial candioti, Ituzaingó, Belgrano y Maipú
07:30 - 11:30 Castelli, Cassanello, San Lorenzo y 4 de Enero
08:00 - 09:00 F. Quiroga, Espinosa, Europa y Alsina
08:00 - 09:00 F. Quiroga, I. Crespo, Arzeno y De La Salle
08:00 - 11:00 Tte. Loza, Reutemann, Chaco y Sanabria
08:00 - 11:00 R. Aldao, Llerena, Las Heras y Necochea
08:00 - 11:00 Regis Martínez, Avellaneda, Vélez Sarsfield y Quintana
09:00 - 11:00 Av. A. del Valle, Padilla, Luciano Torrent y 9 de Julio
10:00 - 12:00 Padre Genesio, Belgrano, Candioti y Alberti
10:00 - 12:00 Storni, 1 de Mayo, Santa Cruz y 4 de Enero
11:30 - 13:30 Hernandarias, Espora, Menchaca y Servando Bayo
12:00 - 14:00 Av. A. del Valle, Larramendi, Juan del Campillo y San Jerónimo
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.