Precaución

En barrio Roma caen del cielo piñones de hasta 4 kilos y generan preocupación en el vecindario

Son frutos de enormes araucarias plantadas sobre la vereda. Están sobre calle Juan Díaz de Solís al 2400. Los vecinos advierten que ya ocurrieron accidentes con vehículos y temen que les caigan sobre la cabeza.