Convenio con impacto ambiental

La Municipalidad de Santa Fe y la UNL se unen para estudiar la biodiversidad urbana

El acuerdo permitirá articular proyectos académicos con la gestión ambiental del municipio, a través de la participación de estudiantes y docentes de la Facultad de Humanidades en tareas de relevamiento, monitoreo y cuidado del arbolado y los espacios verdes de la ciudad.