La Municipalidad de Santa Fe y la UNL se unen para estudiar la biodiversidad urbana
El acuerdo permitirá articular proyectos académicos con la gestión ambiental del municipio, a través de la participación de estudiantes y docentes de la Facultad de Humanidades en tareas de relevamiento, monitoreo y cuidado del arbolado y los espacios verdes de la ciudad.
El municipio avanza con un censo apoyado en imágenes satelitales e inteligencia artificial. Crédito: Luis Cetraro
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Municipalidad de Santa Fe rubricaron este viernes un convenio para avanzar en el estudio y la preservación de la biodiversidad urbana. El acuerdo fue firmado por el intendente Juan Pablo Poletti, junto al secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero; el rector Enrique Mammarella y la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias (Fhuc), Laura Tarabella.
El trabajo se llevará adelante a través de actividades que involucrarán a estudiantes y docentes de Humanidades, en articulación con programas municipales de gestión ambiental y forestación. Entre los objetivos se destacan la actualización del censo de árboles, el manejo de flora y fauna, la identificación de especies de interés y la generación de datos para mejorar la calidad ambiental de la ciudad.
"Estamos muy contentos de que podamos materializar la firma de este convenio, que venimos trabajando hace bastante tiempo. Esto no nace de un día para el otro, hay mucho esfuerzo de los equipos de cátedra, de proyectos de investigación y de extensión que se articulan con la enseñanza", señaló la decana Tarabella. Y añadió: "Quiero agradecer a Hugo Gutiérrez y Paula Getar que nos acompañan y a todo el equipo, porque la intención nuestra es poner disponible todo aquello que se construye desde cada uno de los ámbitos donde enseñamos, donde investigamos y donde hacemos extensión".
En ese sentido, destacó: "La intención es poner disponible todo aquello que se construye desde cada uno de los ámbitos donde enseñamos, investigamos y hacemos extensión. Este es un primer paso que nos permitirá sumar a otras cátedras y carreras, en un trabajo articulado que nos va a enriquecer a todos".
Poletti y Mammarella, entre otras autoridades, firmaron el convenio este viernes. Crédito: Gentileza
Por su parte, el intendente Poletti subrayó la importancia de la tarea conjunta. "Esto es lo que más nos gusta: trabajar en equipo. Lo que el municipio estaba haciendo era obtener datos a través de un sistema que pueda ser corroborado por alumnos de la universidad. Eso les sirve a ellos, porque aprenden, y también a los ciudadanos, porque podremos tener información precisa para seguir cuidando el ambiente con gestión", indicó.
Poletti remarcó que con este tipo de convenios "dejamos de dar discursos y pasamos a los hechos. Queremos un arbolado acorde en número y en calidad de especies para la ciudad de Santa Fe".
Foto: Archivo/Mauricio Garín
Censo con imágenes satelitales
A su turno, Ferrero explicó que actualmente el municipio avanza con un censo apoyado en imágenes satelitales e inteligencia artificial. "Desde la Municipalidad venimos trabajando muy fuertemente con todo lo que tiene que ver con el arbolado de la ciudad. Junto a la Facultad de Humanidades, lo que vamos a hacer es chequear en campo esa información con los estudiantes y las cátedras. Es un recurso muy valioso también para la formación académica. Además, estamos trabajando para que el Jardín Botánico vuelva a integrar la red nacional de jardines botánicos, y en este objetivo la universidad también es un socio estratégico".
El convenio contempla actividades en espacios públicos como el Jardín Botánico "Ing. Lorenzo Parodi", grandes parques y plazas de la ciudad, con un doble objetivo: contribuir a mejorar la calidad ambiental y ofrecer a la comunidad universitaria la posibilidad de vincular la enseñanza con la práctica en territorio.
En el acuerdo se expone como fundamento que "la adecuada forestación de los espacios públicos de una ciudad genera un impacto positivo en el ambiente como en la salud y bienestar de los ciudadanos que las habitan, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Asimismo, resulta fundamental para mitigar los efectos negativos del cambio climático, mejorando la calidad del aire, la regulación de la temperatura y la preservación de la biodiversidad local a la vez que mejora la estética de los espacios públicos de la ciudad".
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.