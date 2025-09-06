Antes de la primavera

La "supremacía estética" del lapacho ya tiñe de rosado las avenidas y los parques de Santa Fe

Aún no terminó el invierno y comenzó la floración de esta bellísima especie arbórea. Cuáles son las razones naturales y ambientales para que, de forma temprana, el ciclo biológico “explote” de color.