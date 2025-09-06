La "supremacía estética" del lapacho ya tiñe de rosado las avenidas y los parques de Santa Fe

Salís de tu casa, por Arenales; pero no está lo de siempre, ni en la calle ni en vos. Es que un bellísimo manchón rosado, casi “explotado” de color, te sorprendió en la esquina, y otro a dos cuadras más de tu recorrido. Y vos, que todavía vas medio emponchado, porque el invierno no terminó, llegás al laburo pensando: “¿Qué son esos árboles tan hermoso?”.
Se trata del Handroanthus impetiginosus, más conocido como el lapacho rosado. Y la pregunta cae de madura: ¿Es normal que la floración de esta especie arbórea haya comenzado “tempranamente”, antes del final de la temporada invernal y en la víspera del inicio de la primavera, más aún teniendo en cuenta que otras especies todavía estén el fase de deshoje?
Un lapacho rosado ya florecido en una avenida de la ciudad. Crédito: Luis Cetraro
La respuesta no es difícil. Sí, es normal que esta floración haya comenzado, pues según el “calendario biológico”, arranca a finales del invierno y poquito antes de la estación más linda. Para otras especies habrá que esperar; por ejemplo, faltan unos meses para que en la ciudad capital se imponga el “reinado amarillo” de los Ibirá Pitás.
Nativa
“El lapacho rosado es una especie nativa originaria de Bolivia, Paraguay, Brasil y del noroeste argentino. Tiene una silueta muy majestuosa que se destaca, al igual que los jacarandás, por la gran belleza que le aportan las flores a las calles de nuestras ciudades”, le explicó a El Litoral Mariana Jorrat, Ingeniera Agrónoma, con especializaciones en arbolado público.
“Así como existen calendarios de siembra, también están los de floración. Y siempre se espera una floración abundante, con flores de gran tamaño antes de la primavera. Incluso, los lapachos ya empiezan a florecer en agosto. En nuestra región esta es la época en la que normalmente florecen y, a lo largo de septiembre, su color se intensifica”, agregó.
-¿Esto tiene relación con las características de esta especie?, consultó El Litoral a la ingeniera agrónoma.
-La floración es una característica propia de esta especie, del ciclo biológico del árbol y en lugares donde el clima es de templado-cálido a tropical, la floración es esperada a fines del invierno.
Es un árbol nativo y resistente a las sequías. Crédito: Luis Cetraro
Otra característica del lapacho rosado es que tiene un follaje que caducó, y que antes de volver a brotar, florece abundantemente. Este aspecto permite que se luzcan las flores, sumado al color, que puede ir desde distintas tonalidades de rosados, rosados con amarillo y excepcionalme blancos.
Las condiciones ambientales
-¿Pueden influir también las condiciones ambientales, en una ciudad muy húmeda como Santa Fe, y con muchas lluvias durante agosto, por dar algunos ejemplos?
-Las condiciones climáticas interfieren en las plantas en general; pero el lapacho es un árbol nativo de Argentina que se adapta perfectamente a nuestra región. Si bien cuando es joven debe ser protegido de los fríos y las heladas, resiste períodos de sequía e inundaciones.
-¿Qué otras especies arbóreas tienden a hacer la floración antes del inicio de la primavera?
-En invierno se espera la floración de varias especies: acacias, aromitos, pezuña de vaca. Pero sin lugar a dudas, la floración de los lapachos es la más imponente: sus flores y el gran tamaño que pueden expresar estos ejemplares los vuelven majestuosos.
Otro ejemplar, en cercanías de la Plaza Pueyrredón. Crédito: Manuel Fabatía
Ya en primavera podemos ver florecer a la tipa, guarán ceibo, cina cina, al jacarandá, que también florece en otoño; y en verano florece el palo borracho y el Ibirá Pitá. Debe hacerse hincapié siempre que son especies nativas de Argentina -subrayó Jorrat.
Los cuidados
-¿Cómo debe cuidarse un lapacho rosado en el arbolado público? ¿Debe tener una poda más “especializada” digamos, o no necesita poda?
-El lapacho, al igual que los árboles nativos de la Argentina adaptados a nuestra región, no necesariamente requieren demasiados cuidados, salvo cuando son jóvenes, porque son susceptibles a las heladas.
Utilizar en arbolado público estas especies es realmente importante; están adaptadas a las condiciones climáticas pero también a las características del suelo. No deben presentar plagas o enfermedades relevantes que desmejorarían su aspecto y que las pusieran en riesgo. Son especies que requieren menos recursos y tareas.
Y en cuanto a la poda, lo ideal es no podar los árboles salvo que sea necesario. Se deberían plantar los árboles con la altura adecuada, con la poda de formación ya realizada.
Y las posteriores podas deberían ser sólo para evitar accidentes (en general), minimizando la actividad para no generar heridas innecesarias en los árboles y afectar su sanidad -cerró la ingeniera agrónoma.
