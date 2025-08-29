Día Nacional del Árbol

Chicos de la escuela primaria Sargento Cabral plantaron 30 algarrobos en el Parque Federal

La elección del algarrobo blanco no fue casual: es una especie que tiene una supervivencia de larga data, puede llegar a ser centenaria y brinda mucha sombra. La actividad se realizó en forma conjunta entre la asociación del parque, el municipio y la escuela.