Chicos de la escuela primaria Sargento Cabral plantaron 30 algarrobos en el Parque Federal
La elección del algarrobo blanco no fue casual: es una especie que tiene una supervivencia de larga data, puede llegar a ser centenaria y brinda mucha sombra. La actividad se realizó en forma conjunta entre la asociación del parque, el municipio y la escuela.
Chicos de 3° y 4° grado participaron de la plantación. Crédito: Gentileza
En el marco de la Semana del Árbol y en vísperas del Día Nacional del Árbol, que se celebra cada 29 de agosto, alumnos de 3º y 4º grado de la Escuela Sargento Cabral participaron el pasado miércoles de una plantación de especies nativas en el Parque Federal. La actividad fue organizada por la Asociación Parque Federal, junto a la Dirección de Arbolado de la Municipalidad de Santa Fe.
Los estudiantes colocaron 30 ejemplares de algarrobo blanco en el sector cercano a las locomotoras, junto a la estación de juegos del parque.
"En la semana del árbol, que se celebra como día nacional este viernes 29 de agosto, aprovechamos la oportunidad para retomar el diálogo con la municipalidad en torno a la infraestructura verde y darle continuidad al plan de arbolado que se había iniciado el año pasado en el Parque Federal", explicó Joaquín Ascurraín, presidente de la Asociación Parque Federal.
Según destacó, la elección del algarrobo blanco no fue casual: "Es una especie que tiene una supervivencia de larga data, puede llegar a ser centenaria y brinda mucha sombra. Pensar el parque en este sentido, para potenciar su uso en los meses más calurosos del verano, es muy importante".
Ascurraín también subrayó el valor educativo de la propuesta. "Me parece fundamental verlo desde el punto de vista de la educación ambiental, de cómo estas acciones transmiten un mensaje hacia las nuevas generaciones frente al cambio climático. La actividad con los chicos fue lindísima, en cuarenta minutos prácticamente teníamos todo sembrado y se llevaron un aprendizaje para toda la vida", señaló.
Un algarrobo blanco (Prosopis alba), en la localidad de Vera. Foto: Gentileza V. Kern
Continuar forestando
La Asociación Parque Federal trabaja con un grupo específico de arbolado que se encarga del mantenimiento y del cuidado de las especies ya implantadas. "Estamos pensando volver en dos o tres semanas con una nueva plantación, probablemente de lapachos rosados o blancos. Nuestro objetivo es continuar con estas acciones y promover buenas prácticas en la siembra, evitando errores del pasado, como ubicar especies no nativas o en lugares inadecuados", agregó.
Finalmente, Ascurraín remarcó que el parque sigue siendo una "obra en construcción" y que el arbolado es una parte central de su desarrollo. "Estamos convencidos de que con planificación y continuidad vamos a mejorar la infraestructura verde del Parque Federal de la mejor manera", concluyó.
La actividad fue enriquecedora para los escolares.
Día del árbol
Desde 1901, cada 29 de agosto, nuestro país celebra el día del árbol. La conmemoración fue propuesta por el Dr. Estanislao Zeballos, y resalta la importancia de este recurso natural. Los árboles oxigenan el aire, protegen el suelo y reducen los efectos del calentamiento global, entre otras de sus numerosas y vitales funciones.
En nuestro país, los árboles son la principal unidad vegetal que definen lo que conocemos como las "regiones fitogeográficas". De acuerdo a la guía sobre flora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en la provincia de Santa Fe se distinguen cinco regiones:
Vista del Parque Federal, el corazón verde de la ciudad. Crédito: Fernando Nicola
Región del Chaco: en el norte de la provincia. Se divide en dos subregiones: el chaco húmedo, donde predomina principalmente el quebracho colorado chaqueño, acompañado por el guayacán, guayaibí, viraró, mistol, tala, etc.; y el chaco seco, donde predomina el quebracho colorado santiagueño, quebracho blanco, mistol, espinillo, aguaribay, etc.
Región del Espinal: franja central de la provincia. Predominan los algarrobos, chañares, espinillos y tala.
Región Pampeana: en la parte sur de la provincia. Es la zona más afectada por las actividades humanas, por lo que no se encuentran bosques nativos. Predominan los flechillares.
Región del Delta e Islas del Paraná: franja este de la provincia. Predominan el ceibo, timbó, sauce, laurel de río, curupí, aliso de río, entre otros.
