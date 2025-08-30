Por el Día Nacional del Árbol, la ciudad de Santa Fe sumará 2.000 ejemplares nuevos
La fecha se conmemora cada 29 de agosto para destacar la función de este recurso natural. Durante la semana pasada, la Municipalidad plantó 1.350 y espera llegar a la meta el 13 de septiembre. El viernes se colocaron 50 ejemplares en La Guardia.
A partir del 29 de agosto de 1900 se conmemora el Día Nacional del Árbol, una iniciativa presentada por el Dr. Estanislao Zeballos. En este marco, durante esta semana, la Municipalidad realizó una forestación en todos los distritos municipales, vecinales, 15 escuelas y jardines municipales. Con la propuesta "Un Compromiso por el Árbol" de la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente, se plantaron alrededor de 1.350 árboles y se espera llegar a 2.000 en septiembre.
La semana de actividades cerró hoy viernes con una jornada de paisajismo y forestación de 50 árboles nativos en La Guardia, que luego se completará con la plantación de otros 30 en una segunda intervención. Con esta acción se espera sumar las especies al patrimonio forestal de la ciudad, potenciar la presencia de biodiversidad urbana, polinizadores y aves. Es de destacar que los árboles son de la zona del espinal santafesino y nativos, del valle aluvial del río Paraná.
Al respecto, el secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero destacó: "Hoy en conmemoración al Día Nacional del Árbol hicimos esta plantación en La Guardia, porque sabemos que es uno de los barrios más antiguos de la ciudad”.
“El objetivo es tratar de generar conciencia y mostrar la importancia que tiene la infraestructura verde en la ciudad, y que todos, cada uno desde su lugar, puede plantar un árbol y mantenerlo. Tomemos el compromiso de regarlos entre todos”, sostuvo Ferrero.
En distintos lugares
El Compromiso es una forma de generar conciencia colectiva, cuidarlos y plantarlos es tarea compartida entre el municipio y la ciudadanía. Asimismo es un modo de celebrar a los árboles, aliados indispensables para la vida. Dan oxígeno, sombra, frescura, abrigo a la fauna y belleza a nuestros paisajes. Ayudan en la absorción del agua de lluvia y son fuente de vida.
La forestación recorrió distintos espacios, en el Parque Federal junto a los Vecinos del Parque y escuelas se realizó una plantación de 30 Arboretum de Algarrobo Blanco. En la plaza Constituyente, junto a la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región (ADER Santa Fe) se plantaron cuatro árboles. En el Jardín Botánico se plantaron ejemplares de Algarrobo Blanco. Además, se sumaron más de 100 en Altos del Valle, Colastiné y Avenida Alem.
También se forestó en las Estaciones Municipales de Loyola Sur, Las Lomas, San Agustin, Abasto, Villa Teresa, CIC Roca, CIC Facundo, Coronel Dorrego, Mediateca en Santa Rosa, Villa Hipódromo, Varadero Sarsotti, Estación La Boca, Colastiné Norte y La Guardia.
En cuanto a las vecinales, se plantaron árboles en Scarafía, Ceferino Namuncurá, San José, René Favaloro, Roque Saenz Peña, Villa del Parque, Colastiné Sur, Candioti Norte y Alberdi.
“Los árboles son de producción propia en nuestro vivero municipal, pero también tenemos muchos privados que donan árboles, también instituciones como la Universidad Nacional del Litoral que nos hizo entrega de más de 500 ejemplares”, cerró el secretario.
Además, se plantaron 200 ejemplares de alineación en veredas por pedido de los vecinos. Los trabajos fueron llevados adelante por la subsecretaría de Espacios Verdes y la dirección de Arbolado.
