Plantaciones

Por el Día Nacional del Árbol, la ciudad de Santa Fe sumará 2.000 ejemplares nuevos

La fecha se conmemora cada 29 de agosto para destacar la función de este recurso natural. Durante la semana pasada, la Municipalidad plantó 1.350 y espera llegar a la meta el 13 de septiembre. El viernes se colocaron 50 ejemplares en La Guardia.