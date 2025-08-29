Epicentro en Coronda

Con actividades en toda la provincia, Santa Fe celebró el Día del Árbol

Se plantaron más de 200 árboles en 20 localidades de la Provincia, con la participación de escuelas, comunidades educativas y autoridades locales. La iniciativa busca concientizar sobre el cuidado del ambiente y fortalecer la Educación Ambiental Integral.