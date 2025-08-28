#HOY:

Piden la intervención urgente en un laboratorio tras la difusión de una montaña de ampolla de fentanilo

El hallazgo de ampollas de fentanilo descartadas en un laboratorio clausurado en Ramallo, a cargo de García Furfaro, desató una intervención ambiental urgente en Buenos Aires a pedido del juez Keplak.

Imágenes del laboratorio Ramallo S.A. Foto: Agencia Noticias Argentinas / Diario El Norte.
 20:24
Por: 

La intervención urgente del área de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires y preservación del lugar solicitó el juez Ernesto Kreplak en el laboratorio Ramallo S.A., perteneciente al detenido Ariel García Furfaro, luego de que se hayan dado a conocer impactantes imágenes de una montaña de ampollas de fentanilo descartadas en uno de los sectores del establecimiento.

Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que, tras las imágenes obtenidas por el medio de comunicación TN, se ordenó la preservación de lugar, muestras fotográficas, un croquis por parte de las fuerzas que custodian el laboratorio clausurado y que de manera urgente concurra personal del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia.

asdLas imágenes difundidas.

Conforme a lo detallado, las autoridades nunca habían sido alertadas de este escenario en ninguna de las tres oportunidades en las que allanaron el laboratorio, así como tampoco por la custodia de efectivos federales, la cual se encuentra de modo permanente desde que se dictaminó la clausura.

Se explicó a NA que la injerencia de dicho Ministerio es porque es el que tiene competencia sobre sobre el desecho de medicamentos y eso permitirá que puedan relevar cuál es la situación desde el punto de vista medioambiental.

asdLas imágenes difundidas

Luego del análisis, se solicitó que las autoridades de la causa sean notificadas para evaluar los pasos a seguir.

Aunque no hay confirmación hasta el momento sobre si eran ampollas de alguno de los lotes adulterados o en desuso, indicaron que, en principio, lucen como descarte.

En los archivos obtenidos se observa además la grave situación edilicia del laboratorio, otro de los puntos que está en la causa desde el comienzo de la investigación debido a que, tras pericias y análisis de informes, se constató que Furfaro había sido alertado en reiteradas oportunidades sobre deficiencias en torno a la construcción y la sanidad del lugar.

