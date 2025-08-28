Imágenes impactantes

Piden la intervención urgente en un laboratorio tras la difusión de una montaña de ampolla de fentanilo

El hallazgo de ampollas de fentanilo descartadas en un laboratorio clausurado en Ramallo, a cargo de García Furfaro, desató una intervención ambiental urgente en Buenos Aires a pedido del juez Keplak.