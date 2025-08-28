Ariel García Furfaro compró la casa de Maradona e invitó a sus vecinos a ver la final del Mundial de Qatar

Ariel García Furfaro es el empresario, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., que compró la casa de Diego Armando Maradona en el barrio porteño de Villa Devoto e invitó a sus vecinos a ver la final del Mundial de Qatar de 2022, torneo en el que la Selección Argentina resultó campeón.
Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma.
A fines de noviembre de 2022 Furfaro, quien se encuentra detenido por las muertes por el fentanilo contaminado, compró junto con sus hermanos la vivienda del futbolista, ubicada en la calle José Luis Cantilo al 4500, en Villa Devoto, donde Maradona vivió varios años después de su pase de Argentinos Juniors a Boca en 1981.
A punto de ser rematada y casi demolida, el empresario decidió adquirir la propiedad para evitar que la misma desaparezca, y por eso, después del partido con México, el Clan Furfaro la compró por 900 mil dólares.
Festejo con los vecinos
Es de esa transacción que surge la historia de los vecinos de Devoto, que en la final contra Francia fueron a disfrutar de una emocionante tarde en el patio de Maradona, ahora perteneciente a Furfaro.
Durante horas el chalet estuvo invadido por vecinos festejando, sumado a medios gráficos y de televisión, que pusieron en contexto uno de los mejores momentos de la final.
En ese entonces el dueño de ambos laboratorios era el salvador de la casa de Maradona, pero ahora es la imagen negra del país al estar detenido en la causa por el opioide adulterado.
“Desde que se abrió esta casa en el segundo partido no paramos de ganar y sabíamos que íbamos a ser campeones. Sabíamos que Messi se transformó en Maradona y que Argentina jugaba con 12. Lo supimos, lo dijimos siempre”, había manifestado Furfaro en diálogo con la TV Pública.
El búnker del exmarido de Pampita
Se supo además que en 2023 Furfaro le alquiló la vivienda a Roberto García Moritán para que la utilice como búnker de campaña para su candidatura como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Roberto García Moritán.
En una entrevista, el ex marido de Pampita contó que el empresario, el cual no nombró, pero sí destacó que se trataba de una persona interesada en “la cultura, la educación y la salud”, se la había alquilado por $1.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.