Día del Árbol: en San Lorenzo, alumnos de escuelas primarias plantaron ejemplares

En el marco del Día del Árbol, que se celebra este viernes 29 de agosto, la Municipalidad de San Lorenzo plantó este jueves tres ejemplares en la Escuela Almafuerte Nº 6390. Se trató de un lapacho, un limonero de tres estaciones y un arce, que fueron colocados en el patio del establecimiento con la participación del intendente Leonardo Raimundo, directivos, docentes, alumnos y la subsecretaria de Preservación del Medio Ambiente, María Elena D’Abate.
La propuesta, que combina un objetivo ambiental y educativo, busca concientizar sobre la importancia de los árboles para la vida urbana: producen oxígeno, purifican el aire, generan sombra, regulan la temperatura, disminuyen la contaminación sonora y favorecen la biodiversidad.
La actividad continuará en los próximos días hasta completar todos los establecimientos educativos de la ciudad.
Cabe destacar que, a través del programa “Tu casa, dos árboles” y de diversas campañas de forestación, la gestión del intendente Raimundo ya incorporó más de 15 mil ejemplares al arbolado urbano de San Lorenzo.
Aportes para obras
La escuela N° 6392 “Carlos Benielli” recibió 9.195.100 pesos provenientes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (Fani), que otorga el Ministerio de Educación de Santa Fe.
El intendente Leonardo Raimundo y el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, se acercaron este viernes al establecimiento de barrio Bouchard para informarle a su directora, Romina Panucci, que luego de intensas gestiones se concretó el depósito de los fondos, que serán destinados a obras de impermeabilización de techos y adecuación eléctrica.
Hace un mes, a través del FAE aportado por la Municipalidad de San Lorenzo, la escuela Benielli recibió otros 8.054.332 pesos para instalación eléctrica en cinco aulas.
