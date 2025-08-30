Villa Gobernador Gálvez fue sede del 4° Encuentro de Natación Inclusiva
El evento se llevó a cabo en las instalaciones adaptadas del Club Sportivo. El objetivo principal fue visibilizar la temática de la inclusión y fortalecer el trabajo en red con municipios e instituciones de localidades cercanas como Rosario, Soldini, Granadero Baigorria y Pueblo Esther.
En el evento participaron el Centro de Atención a la Diversidad (CAD), el Centro Koeh, Amorinis, Tocadiscos, Granja Soles, Mandhala, Centir, Grupo Aprendiendo, Hogar San Maximiliano y La Casa del Sol Naciente.
La ciudad de Villa Gobernador Gálvez se convirtió en el punto de encuentro para el 4° Encuentro de Natación Inclusiva, un evento que congregó a diez instituciones que trabajan con personas con discapacidad. El encuentro fue organizado por la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez a través de su Centro de Atención a la Diversidad (CAD).
Detalles
En palabras de la coordinadora de Educación, Yamila Novo, "Estamos llevando adelante el cuarto encuentro de natación inclusiva en Villa Gobernador Gálvez, donde la Municipalidad organiza esta actividad y recibe a nueve instituciones que trabajan la discapacidad y son de diferentes localidades de la región".
Novo destacó que esta iniciativa es una de las "tantas propuestas que tenemos desde el municipio para poder promocionar y visibilizar a este colectivo de personas".
La funcionaria explicó que la actividad fue organizada por el Centro de Atención a la Diversidad (CAD), un centro de día municipal que atiende a 38 personas. Este centro cuenta con dos programas: uno enfocado en lo terapéutico y otro orientado a la inclusión laboral de adultos con discapacidad.
Participantes
