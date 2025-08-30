En el sur santafesino

Villa Gobernador Gálvez fue sede del 4° Encuentro de Natación Inclusiva

El evento se llevó a cabo en las instalaciones adaptadas del Club Sportivo. El objetivo principal fue visibilizar la temática de la inclusión y fortalecer el trabajo en red con municipios e instituciones de localidades cercanas como Rosario, Soldini, Granadero Baigorria y Pueblo Esther.