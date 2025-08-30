Moviendo Mentes: el campeonato fue para la Escuela Nº 848 de Reconquista

Más de 160 estudiantes santafesinos de los 19 departamentos participaron de las finales provinciales de ajedrez por equipos en el marco de Moviendo Mentes, iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación. Las instituciones ganadoras de esta instancia, que se concretó este viernes 29 en el CEF Nº 29 de la ciudad capital, defenderán los colores de ‘La Invencible’ en el Primer Torneo Interprovincial de la Región Centro y Litoral que se desarrollará durante el mes de septiembre.
De este modo, en el nivel inicial la Escuela Nº 848 “Domingo Faustino Sarmiento” de Reconquista obtuvo el primer lugar en tanto que la Escuela Nº 1139 “Nuestra Señora de Fátima” de Pérez obtuvo el subcampeonato. Mientras que en la categoría Avanzado, la Escuela Nº 616 “República de Venezuela” de Rosario se consagró campeona y el subcampeonato fue para la Escuela Nº 337 “José Manuel Estrada” de la localidad de Felicia.
“Estas iniciativas no solo fortalecen lo pedagógico, sino que también construyen comunidad, acercando a nuestros chicos y chicas a experiencias que potencian su desarrollo personal y colectivo y refuerza la idea de que cuando el Estado acompaña con programas integrales, la escuela se convierte en un espacio de inclusión, aprendizaje y encuentro”, aseguró la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena.
En línea, la subsecretaria de Educación Primaria, Silvana Aita, manifestó que “es muy lindo ver la alegría de los chicos y chicas que compitieron hoy en la final y durante todas las instancias y aquí se puede observar como la integración entre la educación y el deporte mejoran los aprendizajes y generan vínculos y experiencias entre los estudiantes”.
Competencia interprovincial
En la gran final, los equipos campeones y subcampeones de las categorías Inicial y Avanzado obtuvieron la clasificación al Primer Torneo Interprovincial de la Región Litoral y Centro, que se llevará a cabo el 25 de septiembre en el Centro Cultural Casa España, en la ciudad de Santa Fe y que contará con la participación de delegaciones escolares de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Misiones y Corrientes.
Giovani Salinas, capitán de la Escuela Nº 848 de Reconquista, expresó que “junto a mis compañeros Jonás, Diana y Sofía vinimos a Santa Fe a participar de la final del torneo y la pasamos muy lindo. Estamos super felices de haber salido campeones en la categoría Inicial para representar a Santa Fe en el torneo regional”. Por otra parte, Gino Anelo, junto a Ian, Sara y Belén, conformaron el equipo campeón de la categoría Avanzado representando a la Escuela Nº 616 de Rosario. “Estamos felices y orgullosos por lo que logramos. Tenemos muchas ganas de que llegue septiembre para estar en el torneo interprovincial y poder conocer a muchos estudiantes de otras provincias”.
Este evento interprovincial marcará un paso importante en la integración regional a través del ajedrez escolar, con una propuesta impulsada por la provincia de Santa Fe, que elaboró el reglamento base al que se han adherido las demás jurisdicciones.
