En su Día

El Colegio de Abogados de Vera homenajea a la Dra. Silvia Hagemann Kandare y al Dr. Sixto González

El evento contó con la presencia de destacadas figuras del ámbito legal, como la Dra. Ivana Gauna Chapero, presidenta de la Delegación Vera, y la Dra. Mirna Borrego, vicepresidente del Colegio de Abogados de la 4ta. Circunscripción Judicial. Ambas presidieron la entrega de las distinciones a los homenajeados.