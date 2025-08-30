El Colegio de Abogados de Vera homenajea a la Dra. Silvia Hagemann Kandare y al Dr. Sixto González
El evento contó con la presencia de destacadas figuras del ámbito legal, como la Dra. Ivana Gauna Chapero, presidenta de la Delegación Vera, y la Dra. Mirna Borrego, vicepresidente del Colegio de Abogados de la 4ta. Circunscripción Judicial. Ambas presidieron la entrega de las distinciones a los homenajeados.
González agradeció al Colegio de Abogados por la emotiva celebración, destacando la significación de recibir este homenaje justo en la fecha dedicada a la profesión.
En el marco de la conmemoración del Día del Abogado, el Colegio de Abogados de Vera llevó a cabo un emotivo acto para homenajear a dos de sus miembros por sus 25 años de trayectoria profesional. La ceremonia, celebrada en la sede de la institución, sirvió para reconocer la dedicación y el compromiso de estos juristas con el ejercicio del derecho.
Los galardonados en esta ocasión fueron la Dra. Silvia Hagemann Kandare y el reconocido especialista en derecho penal, el Dr. Sixto José González. Ambos recibieron una placa conmemorativa en reconocimiento a su ardua y prolongada labor.
Un agradecimiento a la trayectoria y al apoyo
El Dr. González, uno de los homenajeados, compartió unas palabras de gratitud. "Agradezco este reconocimiento por 25 años de ardua labor en una tarea que no es fácil y a veces poco reconocida", expresó. Su discurso resonó con la experiencia de muchos de sus colegas, destacando la vocación y el esfuerzo que implica la profesión.
Asimismo, resaltó la importancia de poder compartir este momento con sus seres queridos y equipo de trabajo. "Este es un momento especial porque lo puedo compartir con colegas, familiares y parte de mi equipo de trabajo", añadió, subrayando que el éxito profesional es también el resultado del apoyo personal y colectivo.
Finalmente, el Dr. González agradeció al Colegio de Abogados por la emotiva celebración, destacando la significación de recibir este homenaje justo en la fecha dedicada a la profesión. La ceremonia no solo reconoció el pasado de estos abogados, sino que también sirvió de inspiración para las nuevas generaciones.
