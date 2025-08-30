Tras el debate en el plenario

Masneri defendió la cláusula de indulto en la futura Constitución de Santa Fe

Actualmente es una facultad del Poder Ejecutivo que no puede aplicar cuando se trata de funcionarios o agentes del Estado. La reforma introducida le permitirá ahora ejercerla, con la expresa excepción de los casos de delitos contra la administración pública.