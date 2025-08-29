Reforma Constitucional

Los Colegios y Consejos profesionales ya tienen lugar en la Constitución de Santa Fe

En un hecho histórico, se aprobó el dictamen que reconoce a estas instituciones en la nueva Carta Magna provincial. "Estamos convencidos de que los ciudadanos santafesinos se verán favorecidos con las reformas plasmadas, con el merecido reconocimiento y rango constitucional otorgado", dijeron desde el Colegio.