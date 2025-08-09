Santa Fe ciudad

El Colegio de Farmacéuticos y la Universidad Católica llevan a cabo la 2da jornada de Farmacia Magistral

Este 8 y 9 de agosto el evento innovador reunió a más de 150 profesionales, docentes, autoridades y estudiantes para destacar la importancia de los preparados magistrales. "Son el origen de nuestra profesión y hoy son una herramienta clave en la medicina integrativa", destacó Mirian Monasterolo, presidenta de la institución que nuclea a los farmacéuticos.