El Colegio de Farmacéuticos y la Universidad Católica llevan a cabo la 2da jornada de Farmacia Magistral
Este 8 y 9 de agosto el evento innovador reunió a más de 150 profesionales, docentes, autoridades y estudiantes para destacar la importancia de los preparados magistrales. "Son el origen de nuestra profesión y hoy son una herramienta clave en la medicina integrativa", destacó Mirian Monasterolo, presidenta de la institución que nuclea a los farmacéuticos.
El programa incluyó disertaciones de un variado grupo de especialistas. Crédito: Manuel Fabatía.
Con un enfoque renovado en la atención individualizada y la medicina integrativa, el Colegio de Farmacéuticos de la 1ª Circunscripción, en conjunto con la Carrera de Farmacia de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), celebró las exitosas Segundas Jornadas de Farmacia Magistral de la Provincia.
El evento, que se llevó a cabo en laciudad bajo el lema “Un aporte a la medicina integrativa”, se llevó a cabo en las inmediaciones de la Universidad y reunió a más de 150 profesionales, docentes, autoridades y estudiantes, marcando un hito en la revalorización del rol del farmacéutico en el ejercicio profesional moderno.
La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la 1ª Circunscripción, Miriam Monasterolo, destacó la importancia de este encuentro: "Los preparados magistrales son el origen de nuestra profesión y hoy son una herramienta clave en la medicina integrativa, ya que nos permiten tratar a las personas de manera individual, adaptando los medicamentos a las necesidades específicas de cada paciente".
La farmacéutica subrayó que la capacitación y la actualización de conocimientos son fundamentales para "dar respuestas a la población y mejorar la salud de la comunidad santafesina", y enfatizó que el objetivo es devolver a la farmacia magistral el lugar que "fue en sus inicios, un eje y un pilar fundamental en lo que es el ejercicio profesional farmacéutico".
El evento reunió a más de 150 profesionales, docentes, autoridades y estudiantes. Crédito: Manuel Fabatía.
Un enfoque multidisciplinario para la salud
Las jornadas se distinguieron por una visión amplia e interdisciplinaria. El programa incluyó disertaciones de un variado grupo de especialistas, desde médicos hasta nutricionistas, quienes abordaron cómo las formulaciones magistrales pueden ser aplicadas en el tratamiento de un amplio espectro de patologías.
"Una de las exposiciones habló sobre el autismo, de cómo sumando la alimentación, el cuidado integral y las formulaciones magistrales hechas a medida, se puede mejorar la calidad de vida de los pacientes", detalló Monasterolo. Otra de las exposiciones, incluso incorporó la influencia del medio ambiente en la salud, destacando la necesidad de suplementos personalizados para compensar sus efectos.
Este enfoque no solo demostró la versatilidad de la farmacia magistral, sino que también evidenció su capacidad para integrarse con otras ramas de la medicina. La presencia de diversas disciplinas enriqueció el debate y amplió la perspectiva de los asistentes, consolidando la idea de que la salud es un ecosistema complejo que requiere soluciones personalizadas.
Mirian Monasterolo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la 1ª Circunscripción. Crédito: Manuel Fabatía.
Exposición de tecnología y talento local
Además del ciclo de conferencias, el evento contó con un espacio de exposición que captó la atención de los participantes. "Tenemos los stands de laboratorios que trabajan en la preparación magistral, con equipamiento para hacer cápsulas y comprimidos", comentó Monasterolo, destacando la importancia de la tecnología en la práctica actual.
Un elemento que resaltó la vitalidad de la profesión en la región fue la exposición de pósters. Estos trabajos de investigación, presentados por farmacéuticos, demuestran el compromiso con la innovación y el conocimiento. Un comité evaluador, compuesto por expertos de varias provincias, tendrá la tarea de analizarlos y el sábado otorgar menciones especiales y un reconocimiento al mejor proyecto.
Además del ciclo de conferencias, el evento contó con un espacio de exposición. Crédito: Manuel Fabatía.
Alianza estratégica con la UCSF
La colaboración entre el Colegio y la UCSF fue un punto clave: "Trabajar en conjunto nos potencia mutuamente y nos permite preparar a los alumnos para afrontar las necesidades que el mundo actual requiere", afirmó Monasterolo. La presidenta del Colegio concluyó que esta sinergia garantiza que los futuros egresados de la UCSF estén "preparados para afrontar las necesidades que hoy se necesitan".
Aunque estas jornadas magistrales son las últimas de este ciclo anual, el Colegio de Farmacéuticos continuará con un programa de capacitaciones mensuales, manteniendo la actualización profesional como una prioridad constante.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.