#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Santa Fe ciudad

El Colegio de Farmacéuticos y la Universidad Católica llevan a cabo la 2da jornada de Farmacia Magistral

Este 8 y 9 de agosto el evento innovador reunió a más de 150 profesionales, docentes, autoridades y estudiantes para destacar la importancia de los preparados magistrales. "Son el origen de nuestra profesión y hoy son una herramienta clave en la medicina integrativa", destacó Mirian Monasterolo, presidenta de la institución que nuclea a los farmacéuticos.

El programa incluyó disertaciones de un variado grupo de especialistas. Crédito: Manuel Fabatía.
 14:29
Por: 

Con un enfoque renovado en la atención individualizada y la medicina integrativa, el Colegio de Farmacéuticos de la 1ª Circunscripción, en conjunto con la Carrera de Farmacia de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), celebró las exitosas Segundas Jornadas de Farmacia Magistral de la Provincia.

El evento, que se llevó a cabo en la ciudad bajo el lema “Un aporte a la medicina integrativa”, se llevó a cabo en las inmediaciones de la Universidad y reunió a más de 150 profesionales, docentes, autoridades y estudiantes, marcando un hito en la revalorización del rol del farmacéutico en el ejercicio profesional moderno.

Mirá tambiénLa carrera de Farmacia aporta un gran universo de oportunidades para ejercer la profesión

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la 1ª Circunscripción, Miriam Monasterolo, destacó la importancia de este encuentro: "Los preparados magistrales son el origen de nuestra profesión y hoy son una herramienta clave en la medicina integrativa, ya que nos permiten tratar a las personas de manera individual, adaptando los medicamentos a las necesidades específicas de cada paciente".

La farmacéutica subrayó que la capacitación y la actualización de conocimientos son fundamentales para "dar respuestas a la población y mejorar la salud de la comunidad santafesina", y enfatizó que el objetivo es devolver a la farmacia magistral el lugar que "fue en sus inicios, un eje y un pilar fundamental en lo que es el ejercicio profesional farmacéutico".

Colegio de farmacéuticos y ucsfEl evento reunió a más de 150 profesionales, docentes, autoridades y estudiantes. Crédito: Manuel Fabatía.

Un enfoque multidisciplinario para la salud

Las jornadas se distinguieron por una visión amplia e interdisciplinaria. El programa incluyó disertaciones de un variado grupo de especialistas, desde médicos hasta nutricionistas, quienes abordaron cómo las formulaciones magistrales pueden ser aplicadas en el tratamiento de un amplio espectro de patologías.

"Una de las exposiciones habló sobre el autismo, de cómo sumando la alimentación, el cuidado integral y las formulaciones magistrales hechas a medida, se puede mejorar la calidad de vida de los pacientes", detalló Monasterolo. Otra de las exposiciones, incluso incorporó la influencia del medio ambiente en la salud, destacando la necesidad de suplementos personalizados para compensar sus efectos.

Este enfoque no solo demostró la versatilidad de la farmacia magistral, sino que también evidenció su capacidad para integrarse con otras ramas de la medicina. La presencia de diversas disciplinas enriqueció el debate y amplió la perspectiva de los asistentes, consolidando la idea de que la salud es un ecosistema complejo que requiere soluciones personalizadas.

Colegio de farmacéuticos y ucsfMirian Monasterolo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la 1ª Circunscripción. Crédito: Manuel Fabatía.

Exposición de tecnología y talento local

Además del ciclo de conferencias, el evento contó con un espacio de exposición que captó la atención de los participantes. "Tenemos los stands de laboratorios que trabajan en la preparación magistral, con equipamiento para hacer cápsulas y comprimidos", comentó Monasterolo, destacando la importancia de la tecnología en la práctica actual.

Mirá tambiénRepresentantes de Colegios, Consejos y Cajas de profesionales opinaron sobre lo expuesto ante la comisión

Un elemento que resaltó la vitalidad de la profesión en la región fue la exposición de pósters. Estos trabajos de investigación, presentados por farmacéuticos, demuestran el compromiso con la innovación y el conocimiento. Un comité evaluador, compuesto por expertos de varias provincias, tendrá la tarea de analizarlos y el sábado otorgar menciones especiales y un reconocimiento al mejor proyecto.

Colegio de farmacéuticos y ucsfAdemás del ciclo de conferencias, el evento contó con un espacio de exposición. Crédito: Manuel Fabatía.

Alianza estratégica con la UCSF

La colaboración entre el Colegio y la UCSF fue un punto clave: "Trabajar en conjunto nos potencia mutuamente y nos permite preparar a los alumnos para afrontar las necesidades que el mundo actual requiere", afirmó Monasterolo. La presidenta del Colegio concluyó que esta sinergia garantiza que los futuros egresados de la UCSF estén "preparados para afrontar las necesidades que hoy se necesitan".

Aunque estas jornadas magistrales son las últimas de este ciclo anual, el Colegio de Farmacéuticos continuará con un programa de capacitaciones mensuales, manteniendo la actualización profesional como una prioridad constante.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Colegio de Farmacéuticos
Santa Fe
Santa Fe Ciudad
UCSF
Salud
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro