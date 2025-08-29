Séptimo plenario de la Convención Reformadora

Tres artículos de la Constitución y ocho temas habilitados en el menú del viernes

Hay dictámenes de mayoría sobre todos los temas, incluidos materia tributaria, seguridad social y la responsabilidad del Estado por daños. La futura Carta Magna incorporará mecanismos de democracia participativa como la consulta popular, el referéndum e incluso la revocatoria de mandatos.