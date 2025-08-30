Sábado 30 de agosto

Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Camila Marelli, de diez años, ganó el concurso “IDEASforEARS” de MED-EL con su invento destinado a mejorar la calidad de vida de los niños con problemas de audición, siendo seleccionada entre 355 proyectos para representar a Argentina en Austria.