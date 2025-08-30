Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

#HOY:

Camila Marelli, de diez años, ganó el concurso “IDEASforEARS” de MED-EL con su invento destinado a mejorar la calidad de vida de los niños con problemas de audición, siendo seleccionada entre 355 proyectos para representar a Argentina en Austria.

Camila Marelli, una santafesina de diez años, ganó el concurso “IDEASforEARS” de MED-EL y viajó a Austria junto a su padre para presentar su idea. Se define como gimnasta, soñadora, estudiosa y aventurera, y desde muy pequeña asiste a terapia de rehabilitación auditiva, tras comenzar el jardín en una escuela especial para niños hipoacúsicos.

Su historia es inspiradora: usa dispositivos auditivos desde los dos años y siempre luchó por mejorar su calidad de vida. Su invento destacó por su impacto práctico y el potencial de marcar una diferencia significativa para quienes tienen problemas de audición, lo que le valió representar a Santa Fe y Argentina entre los diez ganadores del concurso.

