Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

Como cada 7 de agosto, El Litoral celebró su 107º aniversario con un brindis en el SUM de su nueva sede portuaria, donde se reunieron directivos, empleados y colaboradores. El director del diario, Néstor Fenoglio, destacó la trayectoria de la institución y abrió el acto con un minuto de silencio en homenaje a quienes ya no están.
