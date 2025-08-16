Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

#HOY:

En su nueva sede, El Litoral celebró 107 años distinguiendo a empleados con trayectoria.

La edición completa.
Como cada 7 de agosto, El Litoral celebró su 107º aniversario con un brindis en el SUM de su nueva sede portuaria, donde se reunieron directivos, empleados y colaboradores. El director del diario, Néstor Fenoglio, destacó la trayectoria de la institución y abrió el acto con un minuto de silencio en homenaje a quienes ya no están.

La ceremonia incluyó las tradicionales distinciones a trabajadores con larga trayectoria: Gabriel Rossini, Lía Masjoan, Mario Cáffaro y Mauricio Malatesta fueron reconocidos por sus 25 años en la empresa, mientras que Isidoro López recibió un homenaje especial por cuatro décadas de labor.

