En su nueva casa, El Litoral celebró sus 107 años

Como cada 7 de agosto, este mediodía El Litoral hizo una pausa en el fragor del incesante trabajo para festejar su 107º aniversario. La ceremonia se realizó en el SUM del cuarto piso de la flamante sede portuaria (en Elizabeth Guillamón de Agnellini 2670), donde se congregaron directivos, empleados y colaboradores para un brindis celebratorio de una historia que sigue en desarrollo.
Nahuel Caputto: "La transformación que tuvo El Litoral, no hubiera sido posible sin que todos le pongan el hombro". Foto: Flavio Raina
Néstor Fenoglio, director del diario, ofició como maestro de ceremonias. “Cada vez que uno dice cien años en la vida institucional de la Argentina, es hablar de la mitad del tiempo en que somos Nación: 1816, declaración de la Independencia, un siglo después, El Litoral ya estaba en marcha”, sostuvo.
Abrió el acto con un minuto de silencio por los que ya no están, empezando por Juan Manuel Peratitis, corresponsal en Coronda, quien falleció hace pocos meses. A continuación, fue el turno de las habituales distinciones a los empleados que cumplieron aniversarios destacados en la empresa. Primero, los que llegaron a los 25 años: el propio Fenoglio entregó distinción y obsequio a Gabriel Rossini; en segundo lugar, la reconocida fue Lía Masjoan, recibiendo de manos de Nicolás Loyarte; Mario Cáffaro fue el siguiente, agasajado por Magalí Suárez, y Carlos Pensiero hizo lo propio con Mauricio Malatesta. Por cumplir 40 años en la empresa, Isidoro López recibió su presente de parte de Luis Carrara.
Un reconocimiento para aquellos que llevan décadas trabajando en El Litoral. Foto: Guillermo Di Salvatore
Agradecimiento y celebración
Luego tomó el micrófono Nahuel Caputto, CEO de la empresa, quien puntualizó la realidad del multimedios, en la celebración entre todos los presentes. “Todos saben que es poco común que hable, pero hoy me parece muy relevante lo que ocurrió en este tiempo reciente, con la mudanza a este nuevo edificio. Eso es consecuencia de muchas cosas que hicimos en los últimos años. Creo que hay que tomarse un momento para repasarlas y disfrutarlas”, puntualizó.
En su nueva casa, El Litoral celebró sus 107 años. Foto: Flavio Raina
Y agregó: “Quiero recordar y agradecerles a dos socios que me apoyaron mucho en esto: por el apoyo incondicional en un caso, y por haberme ido a buscar el otro. Estoy hablando de Federico Caputto, pero también de José Barthes: no es menor que uno pueda avanzar y preocuparse por problemas que vienen de afuera, y no por los que vienen de adentro. En caso contrario, no se puede crecer”.
“El segundo agradecimiento es para todos ustedes. El esfuerzo de todos fue muy valioso. Esa transformación que tuvo El Litoral, no hubiera sido posible sin que todos le pongan el hombro”, transmitió a todos los presentes.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.