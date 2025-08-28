Ganadora del concurso de MED-EL

La invención de una santafesina que busca mejorar la calidad de vida de los niños con problemas de audición

Camila Marelli, con tan solo diez años, participó del concurso de MED-EL “IDEASforEARS” y fue la elegida entre 355 proyectos para representar a Argentina en Austria.