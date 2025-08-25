Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

La actriz y cantante argentina Renata Gabella, de 21 años, fue reconocida con el premio Best Actress en el New York Theater Festival 2025 por su interpretación en BANG! BANG!, una comedia absurda escrita y dirigida por Cameron Sophia Culver. La porteña se impuso entre más de 500 postulantes y superó a siete finalistas.
