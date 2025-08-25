Mirá gratis la edición impresa de la Revista Nosotros

#HOY:

La joven actriz argentina Renata Gabella, de 21 años, fue distinguida en Nueva York como Mejor Actriz en un prestigioso festival internacional por su brillante interpretación en una obra teatral breve.

La edición completa.
 11:57
Por: 

La actriz y cantante argentina Renata Gabella, de 21 años, fue reconocida con el premio Best Actress en el New York Theater Festival 2025 por su interpretación en BANG! BANG!, una comedia absurda escrita y dirigida por Cameron Sophia Culver. La porteña se impuso entre más de 500 postulantes y superó a siete finalistas.

Este galardón, otorgado en uno de los festivales más prestigiosos del teatro independiente neoyorquino, marca el inicio de una nueva etapa en su carrera y abre la puerta a mayores oportunidades en el ámbito artístico internacional.

Revista Nosotros 25/8 by El Litoral

