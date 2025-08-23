Una joven argentina se consagró como Mejor Actriz en Nueva York

La actriz y cantante argentina Renata Gabella, de 21 años, fue distinguida con el premio Best Actress en el New York Theater Festival 2025 por su papel en BANG! BANG!, una comedia absurda escrita y dirigida por Cameron Sophia Culver. La joven porteña fue seleccionada entre más de 500 intérpretes y resultó ganadora frente a otras siete nominadas.
El New York Theater Festival es uno de los eventos más relevantes para el teatro independiente en la ciudad, con cerca de 100 obras y musicales en cartel durante las temporadas de invierno/otoño y primavera/verano. Participan más de mil actores, y las piezas suelen tener una duración de entre 10 y 20 minutos.
El premio simboliza para ella el inicio de una nueva etapa de grandes oportunidades artísticas.
En este contexto, Renata confesó que su nominación llegó de forma inesperada: “Abrimos el show un jueves a la noche que salió divino. La tarde del día siguiente recibí una llamada de un número que no tenía agendado. Contesté dudosa y resulta que era el organizador del festival, Robert felicitándome porque los jueces del festival me habían nominado a mejor actriz”.
Y continuó: “Estaba atónita, no sabía ni que podía ser nominada a esta altura del festival y menos estando en una obra corta. Me explicó que había solo 8 actrices nominadas al premio de entre 500, así que tenía que estar muy contenta, y que la ceremonia de premios era ese mismo martes”.
“Acto seguido a cortar el teléfono, le escribí a mi directora preguntando: ‘¿Esto es real o me están haciendo una broma?’ Mi directora casi explota de la emoción, sabiendo que su obra era candidata a un premio. Por último llamé a mis papás para contarles el notición y me celebraron como si fuera una nominación de los Oscar. Son lo mejor que tengo y lo que más me cuesta tener lejos”, agregó.
El camino hacia el premio
Renata vive en Nueva York desde los 18 años. Llegó para estudiar en The American Musical and Dramatic Academy con una beca parcial otorgada por el programa Go Broadway, al que accedió a los 16. Luego continuó su formación en The New School University, donde se graduó con un Bachelor of Fine Arts en Teatro Musical. “Son lo mejor que tengo y lo que más me cuesta tener lejos”, dijo sobre sus padres, quienes siguen apoyando su carrera desde Argentina.
Renata agradeció al elenco, a su directora y a su familia por el apoyo.
El momento de la premiación fue tan sorpresivo como emotivo. “Si ya la nominación era una sorpresa, el premio no lo puedo ni explicar. Cuando escuché las primeras tres letras de mi nombre… se me vino toda la felicidad a la garganta. Con mi directora y coactriz saltamos de nuestros asientos en la ceremonia, con un grito de emoción casi preocupante”.
Entre risas y adrenalina, subió al escenario a recibir su estatuilla y dedicó unas palabras rápidas al elenco y a su familia. “Esto es tuyo y no te lo puede quitar nadie”, se dijo a sí misma al volver a su asiento.
Sacrificios y recompensas
En BANG! BANG!, Gabella interpreta a Aubrey, una adolescente que entra en crisis luego de que su novio la deja tras tres semanas de relació y se corta muy mal el flequillo -de ahí el título de la obra porque “bang” en inglés significa “flequillo”-. “Me identifiqué mucho con ella. Siempre recurro a mis amigas cuando estoy en crisis y mi pelo también alguna vez sufrió las consecuencias de una relación fallida”.
El personaje, dramático y exagerado, atraviesa escenas de llanto, gritos y gestos físicos desbordantes, siempre sostenida por su amiga Maddy, interpretada por Alexis Kananghinis.
La joven brilló en la obra BANG! BANG! con una interpretación que cautivó al jurado.
Para la actriz, este premio simboliza más que un logro artístico: “Es un pequeño trofeo pero de alguna forma se empieza a materializar un sueño. Mudarte de tu país buscando más oportunidades, duelar pérdidas familiares sola del otro lado del continente, perderte cumpleaños, casamientos y recibidas… pero todo empieza a dar fruto y valer la pena. Es un puntapié para cosas mucho mayores”.
Actuar en un festival con tantas producciones representó un gran reto logístico y artístico. “Uno de los muchos aprendizajes que me llevo es la importancia de resolver rápido los problemas: tuvimos apenas un ensayo de una hora en el teatro, con sonido y luces, antes de hacer el show con público. Por suerte al final todo salió excelente”, indicó.
Según relató, la experiencia reforzó su pasión por la actuación y su disciplina profesional: “Hice muchos sacrificios y mantengo una obsesión por el arte que me impulsa a practicarlo o consumirlo todos los días”.
Un futuro con dos escenarios
Actualmente, Gabella trabaja en una empresa de prensa de producciones de Broadway, lo que le permite conocer la industria desde adentro y sostener económicamente su carrera artística. “Me da una perspectiva muy importante de cómo se comunican y producen los espectáculos, y además me permite bancar mi carrera artística”.
Al mismo tiempo, audiciona para entrar en un espectáculo comercial en Nueva York, pero no descarta volver a Argentina: “Siempre soñé con actuar en una película argentina en mi idioma y con mi acento. Quiero combinar lo mejor de mis dos casas: la experiencia y puntualidad que me da Nueva York con la sensibilidad y el humor que siempre me inspiraron de mi país”, cerró.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.