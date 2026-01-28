Convivirán con los "verde manzana"

En Santa Fe, los remises podrán ser de cualquier color y tendrán una franja identificatoria

El municipio aprobó el Manual de Identidad del Subsistema de Remises. Los autos que se incorporen a la flota se identificarán con una franja sobre el color que ya tenga el vehículo. Los actuales verdes podrán seguir operando sin cambios. Los taxis siguen igual.