En Santa Fe, los remises podrán ser de cualquier color y tendrán una franja identificatoria
El municipio aprobó el Manual de Identidad del Subsistema de Remises. Los autos que se incorporen a la flota se identificarán con una franja sobre el color que ya tenga el vehículo. Los actuales verdes podrán seguir operando sin cambios. Los taxis siguen igual.
En Santa Fe hay en la ciudad hay 374 remises. Buscan hacer más flexible las nuevas altas al sistema Foto: Pablo Aguirre
La Municipalidad reglamentó la ordenanza que modifica la identificación de los remises que circulan por la ciudad. Los vehículos nuevos que desde ahora se incorporen al servicio ya no deberán ser íntegramente verdes, aunque estarán obligados a incorporar una franja identificatoria -de un color verde oscuro- que recorra en forma centrada y visible el capó, techo y baúl, además de otros elementos gráficos de individualización. Los tradicionales remises "verde manzana" continuarán circulando, en un esquema de convivencia y retiro gradual.
"La ordenanza se aprobó a fines de noviembre del año pasado. Lo que estamos haciendo ahora es un paso más dentro de un proceso de actualización de todas las normativas referidas a taxis, remises y aplicaciones", explicó a El Litoral el subsecretario de Seguridad Vial y Transporte del municipio, Raúl Hurani.
La modificación forma parte de una revisión más amplia del marco regulatorio del transporte urbano. "Las ordenanzas de taxis y remises tenían un marco normativo muy antiguo. La situación cambió mucho, sobre todo después de la pandemia y con la aparición de las aplicaciones", sostuvo Hurani.
Según explicó el funcionario, el municipio buscó fortalecer a los subsistemas tradicionales sin desconocer la realidad de las plataformas digitales (apps de viajes). "Entendimos que las aplicaciones son una realidad y que debíamos darles un marco normativo, pero también hicimos muchas modificaciones en favor de taxis y remises para darles más eficiencia y competitividad", indicó.
Uno de los modelos que trae de ejemplo el manual, en este caso sobre un auto blanco. Foto: Gentileza
Entre esos cambios, la flexibilización del color de los remises fue uno de los reclamos más reiterados del sector. "Mientras el vehículo esté correctamente identificado, entendimos que era suficiente. Por eso se avanzó con una banda o franja identificatoria, que garantiza control, seguridad y reconocimiento para el usuario", explicó.
Cabe recordar que los cambios fueron introducidos por medio de la Ordenanza N° 13.086, aprobada en noviembre de 2025, y que introduce modificaciones a la Ordenanza N° 9.981, que regula el subsistemas de taxis y remises. Y ahora, el Ejecutivo aprobó el decreto reglamentario.
Hasta ahora, la normativa exigía que los remises fueran completamente verdes, de una tonalidad "manzana". "Eso, además de un costo, era una complicación para los dueños. Pintar el auto de verde era caro y, en algunos casos, ni siquiera se conseguía el color específico porque ya no estaba viniendo", argumentó Hurani.
Con la nueva reglamentación, el vehículo "puede ser de cualquier color -sea el que traiga de fábrica o o repintados-, con excepción del verde, pero debe tener una franja identificativa sobre el capó, el techo y el baúl, además de otros elementos que están todos detallados en el manual", precisó el funcionario.
Esa franja es verde oscura, con bandas cuadriculadas a los lados que intercambian cuadros azules y grises. Además, en el exterior, deberán tener la palabra "remís" en el parabrisas y capó delanteros y las puertas laterales; también el nombre de la agencia (si corresponde) y el número de licencia.
El manual, que forma parte del acto administrativo del decreto, tiene carácter obligatorio y usa tipografías y códigos Pantone específicos. "Absolutamente todo está definido", remarcó Hurani.
Deberán tener la palabra "remís" en el parabrisas y capó delanteros y las puertas laterales; también el nombre de la agencia (si corresponde) y el número de licencia.
Implementación inmediata, pero gradual
La reglamentación ya está vigente, aunque no implica un cambio automático para toda la flota actual. "Este nuevo lenguaje de identificación lo van a tener que implementar los vehículos nuevos que ingresan al sistema, es decir, las nuevas habilitaciones que no necesariamente son unidades 0 Km", aclaró el subsecretario.
Los remises actualmente habilitados no deberán modificar su estética hasta que sean dados de baja o reemplazados. "Los verdes van a seguir estando y van a convivir con este nuevo formato. Es una transición, no pretendemos cambiar todo de golpe", explicó. Cuando esas unidades sean reemplazadas, los nuevos vehículos sí deberán ajustarse obligatoriamente al nuevo esquema de franja verde.
En ese sentido, Hurani anticipó que en los próximos meses comenzarán a verse en la calle remises con estéticas distintas, aunque claramente identificados. "Va a ser una implementación paulatina. En algunos años, todos van a tener este formato", afirmó.
Los taxis seguirán con el mismo color e identificación de siempre.
En la actualidad, en la ciudad hay 374 remises y 498 taxis. Hurani destacó que las modificaciones normativas buscan también incentivar nuevas incorporaciones. "Queremos maximizar la cantidad de taxis y remises, e instamos a choferes e incluso a conductores de aplicaciones a que aspiren a una licencia", señaló.
Otro de los cambios introducidos es que los titulares de licencias de remises "podrán optar por prestar el servicio en forma individual, sin vinculación a agencia alguna". Actualmente, sólo son prestatarias las agencias autorizadas. Además, se fijó una antigüedad máxima de 15 años para las unidades y se permitió reemplazarlas por vehículos más antiguos, pero en mejores condiciones mecánicas.
En cuanto a los taxis, aclaró que no están alcanzados por esta reforma del nuevo ploteo. "Los taxis siguen igual, con su esquema tradicional: negro, con sus identificaciones y el bonete. Eso no cambia", afirmó.