Así quedará el espejo de agua de El Palomar tras la obra de renovación

La Municipalidad de Santa Fe anunció esta semana que puso en marcha la primera etapa de la puesta en valor de la Plaza Colón, conocida popularmente como El Palomar. El proyecto incluye un cambio importante en el sector central, donde la histórica fuente -tipo pileta- será transformada en un espejo de agua a nivel del suelo, redefiniendo su imagen y el uso de este emblemático paseo del microcentro.
La nueva intervención prevé eliminar el antiguo piletón elevado para dar paso a un espejo de agua rasante, integrado al piso de la plaza. Esta modificación permitirá poner en valor el relieve del mapa de la provincia de Santa Fe, una pieza patrimonial que hasta ahora permanecía parcialmente oculta bajo el agua y tras el murete que rodea la fuente.
Se pretende convertir ese punto en un espacio de contemplación, referencia urbana y disfrute ciudadano. En el caso de la fuente, durante algunos periodos se encontraba en estado de abandono y con el agua estancada, además de tener filtraciones. Pero en otra época supo tener peces nadando en sus aguas.
Según información oficial, el espejo de agua será acompañado por mejoras en la iluminación, la reparación de bancos existentes y la incorporación de nuevo equipamiento urbano, organizado de acuerdo con los recorridos y usos definidos en el proyecto integral. El edificio del Palomar, ícono indiscutido del lugar, será objeto de intervenciones específicas en etapas posteriores.
Otra perspectiva de cómo quedará la obra. Foto: Gentileza
Accesibilidad y continuidad urbana
En esta primera etapa, los trabajos se concentran además en la renovación de las veredas perimetrales, que serán reemplazadas por adoquines intertrabados de hormigón, en continuidad con las obras ya realizadas en el Parque Alberdi.
En el piletón actual apenas se visualiza el mapa sobreelevado de Santa Fe. Foto: Luis Cetraro
El proyecto incorpora adoquines podotáctiles en todo el perímetro y la ejecución de rampas de acceso a nivel en las esquinas, alineadas con los cruces peatonales, con el objetivo de garantizar accesibilidad universal y recorridos continuos e inclusivos.
La intervención también apunta a mejorar la transitabilidad peatonal, la seguridad y la calidad urbana del entorno, reforzando el carácter simbólico de la plaza como espacio de encuentro y permanencia.
Otro render del nuevo diseño de la plaza. El Palomar formará parte de otra etapa de refacción. Foto: Gentileza
Convenio urbanístico
La puesta en valor de la Plaza Colón se ejecuta a través de un convenio urbanístico, una herramienta prevista en el Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU) y validada por el Concejo Municipal. Este mecanismo permite que la plusvalía generada por desarrollos privados (por mayores alturas o metros cuadrados) se traduzca en obras concretas para el espacio público, promoviendo un modelo de desarrollo urbano con criterios de equidad social y territorial.
En ese marco, la intervención sobre el espejo de agua y el conjunto de mejoras forman parte de las contraprestaciones acordadas -en este caso un edificio que se erige por Rivadavia- para la recuperación de un espacio público de alto valor simbólico y estratégico para la ciudad.