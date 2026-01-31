#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Clima

Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

La jornada presentará una temperatura mínima de 21° y una máxima de 33°, según el Servicio Meteorológico Nacional, sin probabilidad de precipitaciones y con un ambiente caluroso.

El cielo se mantendrá estable y sin probabilidades de lluvia durante el fin de semana.El cielo se mantendrá estable y sin probabilidades de lluvia durante el fin de semana.
Seguinos en
Por: 

Este sábado, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con tiempo estable y sin probabilidad de precipitaciones. A lo largo del día, las condiciones se mantendrán secas, con temperaturas elevadas y un ambiente caluroso.

Mirá tambiénCortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 33°. Durante la mañana, el termómetro se ubicará cerca de los 28°, mientras que por la tarde llegará al valor máximo previsto, descendiendo levemente hacia la noche, cuando se espera una temperatura cercana a los 29°.

El viento soplará de manera leve durante gran parte de la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h por la mañana y la tarde, intensificándose levemente hacia la noche, cuando podría alcanzar entre 13 y 22 km/h. No se prevén ráfagas significativas.

Las altas temperaturas marcarán el ritmo de las actividades al aire libre. Crédito: Flavio Raina.Las altas temperaturas marcarán el ritmo de las actividades al aire libre. Crédito: Flavio Raina.

El ambiente se sentirá cálido desde las primeras horas del día y resultará más pesado durante la tarde. Por la noche, si bien la temperatura descenderá levemente, continuará siendo elevada.

Pronóstico extendido:

  • El domingo se espera una jornada calurosa, con una temperatura mínima de 21° y una máxima de 34°. No se prevén precipitaciones.
  • Luego, el lunes continuará el calor, con una mínima de 22° y una máxima de 34°. Las condiciones se mantendrán mayormente estables.
  • Finalmente, el martes persistirá el ambiente caluroso. Se prevé una temperatura mínima de 25° y una máxima de 34°, con baja probabilidad de precipitaciones.
CLIMA EXTENDIDO
Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro