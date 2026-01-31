Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

Este sábado, la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con tiempo estable y sin probabilidad de precipitaciones. A lo largo del día, las condiciones se mantendrán secas, con temperaturas elevadas y un ambiente caluroso.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 33°. Durante la mañana, el termómetro se ubicará cerca de los 28°, mientras que por la tarde llegará al valor máximo previsto, descendiendo levemente hacia la noche, cuando se espera una temperatura cercana a los 29°.
El viento soplará de manera leve durante gran parte de la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h por la mañana y la tarde, intensificándose levemente hacia la noche, cuando podría alcanzar entre 13 y 22 km/h. No se prevén ráfagas significativas.
El ambiente se sentirá cálido desde las primeras horas del día y resultará más pesado durante la tarde. Por la noche, si bien la temperatura descenderá levemente, continuará siendo elevada.