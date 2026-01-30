Dengue en Santa Fe: detectaron al mosquito transmisor en 30 barrios de la ciudad
Esta semana la Municipalidad recogió las muestras de ovitrampas destinadas a monitorear al Aedes aegypti y detectaron resultados positivos en distintos sectores de la ciudad. Para mitigar el riesgo, continúan las tareas preventivas y el cronograma de descacharrado asistido.
La Municipalidad de Santa Fe confirmó esta semana resultados positivos en ovitrampas colocadas en distintos puntos de la ciudad para el control del mosquito transmisor del dengue. Si bien no se registran casos humanos, se verificó la presencia del vector en 30 barrios, por lo que continúan las acciones de prevención y el cronograma de descacharrado asistido.
Monitoreo entomológico semanal
De manera periódica, el Municipio lleva adelante un seguimiento entomológico vinculado al dengue, mediante el control de ovitrampas distribuidas en diversos barrios de la capital provincial.
Durante la semana epidemiológica 4 —entre el 20 y el 29 del corriente mes— se obtuvieron resultados positivos en los siguientes barrios: Guadalupe Oeste, Altos del Valle, Ceferino Namuncurá, Juventud del Norte, Domingo F. Sarmiento, Ciudadela Norte, San Pantaleón, Barranquitas Sur, Parque Juan de Garay, Ex Plaza España, República de Los Hornos, Jardín Mayoraz, Sargento Cabral, J.B. Alberdi, Guadalupe Este, Guadalupe Oeste, Central Guadalupe, Guadalupe Noreste, Centro, Solidaridad y Progreso San Lorenzo, Chalet, Centenario, Candioti Sur, La Guardia, Colastiné Norte, La Boca, Alto Verde, Cabaña Leiva, Mariano Comas y Candioti Norte.
En tanto, en los barrios Sur Pedro Candioti, República del Oeste, General Alvear y Coronel Dorrego se detectó únicamente la presencia de mosquitos adultos. Además, en el Centro, Candioti Norte, Sargento Cabral y Guadalupe Oeste se hallaron tanto huevos como ejemplares adultos.
Sin casos de dengue, pero con presencia del vector
Las autoridades aclararon que actualmente no hay casos positivos de dengue en la ciudad. No obstante, se confirmó la circulación del mosquito Aedes aegypti, por lo que se intensifican las tareas de promoción y prevención.
Entre las acciones que se desarrollan se incluyen descacharrados asistidos, campañas de concientización en espacios públicos, ferias y eventos, talleres en instituciones educativas y otras actividades orientadas a reducir los criaderos del insecto.
Sistema de vigilancia del mosquito
El sistema de monitoreo de Santa Fe cuenta con 60 puntos de control, cada uno con dos ovitrampas ubicadas estratégicamente en distintos barrios. Estas herramientas permiten observar la presencia de huevos colocados por mosquitos hembras y detectar actividad de ejemplares adultos.
Este trabajo se realiza en el marco de un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (CEVARCAM-FICH) de la Universidad Nacional del Litoral.
Medidas de prevención
Ante la detección del vector en los barrios mencionados, el Municipio recomienda:
Revisar y limpiar periódicamente desagües y canaletas, preferentemente con agua caliente.
Extremar cuidados en objetos que no pueden desecharse, como bebederos, floreros, baldes, piletines y tanques, especialmente después de las lluvias.
Utilizar espirales e insecticidas dentro del hogar.
Mantener patios y jardines limpios y desmalezados.
Colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y rejillas metálicas en desagües.
Facilitar el ingreso del personal municipal encargado del descacharrado.
En este marco, el municipio continúa con operativos preventivos en los sectores donde se registra mayor actividad del mosquito, priorizando los barrios con presencia de huevos o con mayor proporción de ovitrampas positivas.
Identificación del personal y línea gratuita
Se recordó que los trabajadores municipales están debidamente identificados. En caso de dudas, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita 0800 777 5000 para verificar las visitas domiciliarias.
Ante las altas temperaturas y las recientes lluvias, se aconseja eliminar el agua acumulada en recipientes y, frente a la aparición de síntomas compatibles con dengue, consultar al médico y evitar la automedicación.