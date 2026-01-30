Seguimiento entomológico

Dengue en Santa Fe: detectaron al mosquito transmisor en 30 barrios de la ciudad

Esta semana la Municipalidad recogió las muestras de ovitrampas destinadas a monitorear al Aedes aegypti y detectaron resultados positivos en distintos sectores de la ciudad. Para mitigar el riesgo, continúan las tareas preventivas y el cronograma de descacharrado asistido.