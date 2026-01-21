Dengue: descacharrado asistido en Colastiné Norte

La Municipalidad mantiene el despliegue de sus operativos de prevención y concientización contra el dengue. En el marco del cronograma de descacharrado asistido, este miércoles 21 de enero los equipos municipales trabajaron en el barrio Colastiné Norte.
Las tareas se desarrollaron por la mañana, priorizando la eliminación de recipientes que puedan acumular agua y funcionar como criaderos del mosquito Aedes aegypti. Esta acción es parte de un plan intensivo que responde a los datos del sistema de monitoreo local, que confirmó la presencia del vector en 37 barrios de la ciudad.
Si bien hasta el momento no se registran casos positivos de la enfermedad, el municipio se encuentra en estado de alerta para reducir la incidencia de posibles brotes durante la temporada estival.
Trabajo en territorio
Durante el operativo, promotores de la Dirección de Promoción de la Salud visitaron los domicilios para dialogar con los vecinos sobre las medidas preventivas y revisión de patios; la detección de síntomas y signos de alarma; y la identificación de reservorios de larvas.
Se recuerda a la ciudadanía que el personal municipal está debidamente identificado. Ante cualquier duda sobre la identidad de los trabajadores, se puede consultar a la Línea de Atención Ciudadana: 0800-777-5000.
El cronograma continuará de la siguiente manera:
Miércoles 28 de enero: Guadalupe Oeste.
Miércoles 4 de febrero: Loyola Sur.
Recomendaciones para el hogar
Para acompañar las tareas municipales, se solicita a los vecinos extremar las siguientes medidas:
Vaciar y dar vuelta recipientes que acumulen agua.
Limpiar canaletas, desagües y bebederos de mascotas.
Desmalezar patios y jardines.
Utilizar repelentes, espirales y colocar telas mosquiteras.
Ante la aparición de síntomas compatibles con dengue, se recomienda no automedicarse y concurrir de inmediato al centro de salud más cercano.
Los barrios con presencia del mosquito
En la semana epidemiológica 2, desde el 6 y hasta el 15 de este mes, treinta y siete barrios dieron positivo, los cuales son: Ciudadela Norte, Barranquita Sur, Parque Juan de Garay, Pro adelanto Barranquitas, República de Los Hornos, Fomento 9 de Julio, Juan Bautista Alberdi, Guadalupe Este, Central Guadalupe, Guadalupe Noreste, Progreso, Pompeya Oeste, Liceo Zona Norte, Ceferino Namuncurá, San Agustín, Juventud del Norte, Las Lomas, Cabal, Villa Las Flores, Facundo Quiroga, Roque Saenz Peña, Solidaridad y Progreso San Lorenzo, Chalet, Centenario, Candioti Sur, Colastiné Norte, La Guardia, El Pozo, La Boca y Pro Mejoras Alto Verde.
Mientras que en los barrios Coronel Dorrego, General Alvear y Republica del Oeste sólo dieron positivo en presencia de vectores adultos, asimismo, se han encontrado presencias de ambos (huevos y adultos) en arrio Sur, Centro, Candioti Norte, Sargento Cabral y Guadalupe Oeste
Concientización
Es importante resaltar que no hay casos positivos de dengue en la ciudad, pero sí hay presencia del mosquito transmisor, por eso la Muncipalidad sigue trabajando con distintas actividades de promoción y prevención: descacharrados asistidos, concientización en espacios públicos, ferias y eventos, talleres en las escuelas, entre otras.
El sistema de monitoreo de la ciudad de Santa Fe tiene 60 localizaciones con dos ovitrampas distribuidas en los barrios que hacen el seguimiento de los huevos que pone la mosquita hembra, que detectan la actividad de las mosquitas adultas a partir de un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (CEVARCAM-FICH) de la UNL.