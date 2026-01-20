No descartan que se anticipe la temporada de gripe
Alerta, no emergencia: dos casos de H3N2 en Santa Fe y prevención como estrategia
Desde el Ministerio de Salud de la provincia explican conceptos fundamentales para comprender y atender la situación. Insisten en la vacunación para grupos de riesgo y en medidas básicas de higiene para evitar contagios.
La vacunación antigripal en grupos de riesgo es fundamental para prevenir casos graves. La mayoría de los casos de H3N2 subclado K detectados en el país no contaba con la dosis de 2025. Foto: Archivo El Litoral
El Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación trajo este martes la novedad de dos casos de influenza H3N2 subclado K en la provincia de Santa Fe, dentro de los 28 que se detectaron en todo el país. Son dos personas mayores de 65 años (81 y 71), es decir que pertenecen al grupo de riesgo; una con antecedentes de viaje al hemisferio norte,
Pero, ¿de qué se trata este hallazgo? ¿Hay que alarmarse? Y de paso, ¿qué es el subclado?
Analía Chumpitaz, directora de Promoción y Prevención de la Salud, del gobierno de Santa Fe, aporta algunas claves para entender esta situación y descarta que se trate de un “alerta sanitario” como fue la pandemia por Covid.
Además, recomienda la vacunación para personas de riesgo y recuerda que la prevención es a través de técnicas muy conocidas: lavado de manos, ventilación de los ambientes, uso de barbijo si hay síntomas, limpieza de los espacios de trabajo, y tos y estornudos en el pliegue del codo. Si, lo viejo funciona.
Analía Chumpitaz, directora de Prevención y Promoción de la Salud. Foto: Archivo.
- ¿Qué relevancia tiene que se hayan detectado estos dos casos de gripe H3N2 en Santa Fe? ¿Tenemos que preocuparnos?
- La situación es un alerta de vigilancia epidemiológica, y no una emergencia sanitaria. Esto lo digo para disminuir el temor que en su momento generó la pandemia por Covid-19, cuando sí estuvimos en una emergencia y porque lo más importante es informar para prevenir y saber de qué se trata.
- ¿Qué es la gripe H3N2?
- - En este caso tenemos dos casos en la provincia de Santa Fe. Mediante vigilancia genómica se detectó H3N2 subclado K que, en realidad, llamamos J.2.4.1. Hay muchos subclados en circulación pero el K es el del hemisferio norte y llama más la atención por la diferencia que había con la cepa que teníamos en la vacuna que se colocó en 2025.
- ¿Qué es un subclado?
- Los virus tienen diferentes partes. Un subclado es una subdivisión dentro del linaje genético de un virus. Un clado es una de esas partes, una rama principal que nos permite marcar el antepasado común y sus descendientes: es como una familia. En el virus de la gripe tenemos H3N2, H1N1, B, que son diferentes tipos dentro de esa familia. Ciertas partes de los virus mutan.
En su momento, el H1N1 llamó la atención porque en lugar de mutar una parte lo había hecho con un segmento completo y el virus se transformó en otra cosa.
Eso es lo ocurre cuando decimos que hay una situación pandémica porque es un virus desconocido. En este caso no pasa eso: a diferencia de 2009 con H1N1 y en 2020 con SARS-Cov 2, el H3N2 es un virus estacional conocido que mutó, como lo hacen habitualmente.
No se descarte que se anticipe la temporada de gripe en el país durante 2026. El año pasado se anticipó a mediados de marzo.Foto: Archivo.
Es un proceso biológico esperado en el virus de la influenza: el virus cambia pero no se convierte en un patógeno desconocido. Este es un virus H3N2 con un segmento mutado.
Este subclado sigue siendo sensible a los antivirales que conocemos y tiene alguna respuesta inmunológica a la vacuna que colocamos en 2025. Por eso es importante que las personas que pertenecen a un grupo de riesgo y deberían colocarse la vacuna, lo hagan aún en este momento.
- ¿El verano también es un buen momento para vacunarse contra la gripe?
- Los virus de la gripe circulan durante todo el año. Pero es más frecuente que lo hagan durante el período en que estamos encerrados porque se transmiten más fácilmente.
El año pasado el virus de la gripe que circuló fue H1N1 y lo hizo en forma anticipada, en la semana epidemiológica 11 que corresponde a mediados de marzo. Habitualmente no sucede porque suelen comenzar a circular en las semanas 18 ó 19 (fines de abril, principios de mayo), pero el año pasado se anticipó.
Eso es lo que ocurrió en el hemisferio norte. Como hoy, a diferencia de décadas anteriores, podemos hacer vigilancia genómica para conocer cómo está constituido ese virus, sabemos que es un subclado diferente.
Eso nos sirve porque la vacuna que vamos a colocar en 2026 va a venir con un tipo diferente que es la cepa Singapur que es análoga al subclado K. Eso va a permitir mayor protección a las personas que deben recibir la vacuna que son mayores de 65 años, niños de entre 6 meses y dos años, embarazadas y mayores de 2 años a 65 con comorbilidad, que es el grupo que más nos cuesta vacunar.
- ¿Por qué?
- Porque la gente obesa, o con enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares y crónicas no se asumen como personas que deben vacunarse y es el grupo que suele tener menor cobertura de la vacuna. En este caso las dos personas identificadas con subclado K, dentro del total de 28 del país, no estaban vacunadas.
Se trata de dos personas mayores de 65 años, una de 81 y otra de 71, ambas con comorbilidades. En un caso había viajado al hemisferio norte y en el otro, un familiar sin factores de riesgo estuvo de viaje y volvió con síntomas de gripe.
Los dos pacientes fueron dados de alta con buen estado de salud. Por ahora la letalidad no se visualiza como mayor que la de H3N2 que circuló durante los años anteriores.
- ¿Qué podemos hacer en este momento?
- Por supuesto hay que vacunarse. Esperamos que se anticipe la temporada de gripe en la región de las Américas. En el país ya tenemos algunos casos sin antecedente de viaje así que como el año pasado comenzó en la semana 11, en 2026 puede iniciarse mucho antes.
La capacidad de respuesta en la provincia nos deja más tranquilos porque la infraestructura de Salud transitó experiencias de alta demanda respiratoria a lo largo de estos años y sobre todo con las dos pandemias (2009 y 2020).
Los manejos de triaje y clínico están estandarizados y el personal de salud está capacitado para un diagnóstico diferenciado que en este momento es dengue, leptospirosis, hantavirus.
Preocupa la baja percepción de riesgo que tienen personas con comorbilidades: como obesidad, enfermedades respiratorias o cardíacas, entre otras. foto: Archivo.
Con respecto a la vacunación, es uno de los pilares para todas las personas que pertenecen a grupos de riesgo. Junto con ello, las medidas de prevención como lavado de manos, ventilación de los ambientes, limpieza de una mesa o el escritorio, estornudar y toser en el pliegue del codo, y uso de barbijo si me traslado a una guardia o a hacer compras y estoy con síntomas.
- ¿Tiene síntomas distintos esta gripe?
- Son los mismos que todos los virus influenza, flu o gripe: fiebre, dolores musculares, dolores articulares (que se pueden confundir con otros cuadros como el dengue), tos, rinitis y estornudos.
- ¿Se da a la gripe la importancia que tiene? ¿Se tiene en cuenta que se puede contagiar?
l aislamiento social no es solamente una indicación de la pandemia. Significa que si una persona tiene fiebre, conviene que no vaya a la escuela, a trabajar, al cine.
No es necesario el aislamiento total pero se puede permanecer en la casa, no solo para no contagiar esta enfermedad sino todas las que se transmitan a través de las gotas de Flügge (por secreciones de saliva o mocos) como sarampión y coqueluche. Entonces, hay medidas individuales que tienen que ver con el cuidado comunitario.