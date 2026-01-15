Oportunidad de anticipación

Gripe A H3N2: qué enseñó el brote en Europa y por qué Argentina debe anticiparse al invierno

Expertos advierten que la experiencia del hemisferio norte muestra la necesidad de planificar con tiempo la capacidad hospitalaria, el diagnóstico y el abastecimiento de insumos para evitar tensiones en el sistema de salud durante la próxima temporada de influenza.