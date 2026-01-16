Detectaron cuatro contagios más de gripe A H3N2 en Córdoba y Corrientes

Cuatro nuevos contagios de la variante de influenza A (H3N2) fueron confirmados en las últimas horas y elevan a 15 el total de casos detectados en el país. Dos corresponden a la provincia de Córdoba y los otros dos a Corrientes, según confirmaciones realizadas por el Instituto Malbrán, que identificó el subclado K del virus.
Los recientes registros se suman a los 11 informados el lunes por el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). En ese primer reporte se detalló que nueve de los pacientes no contaban con antecedentes de vacunación contra la gripe. Con los nuevos casos, la circulación del virus alcanza a provincias donde hasta ahora no se habían notificado contagios.
El sistema de salud mantiene activa la vigilancia en todo el país.
Hasta el momento, la distribución de casos confirmados es la siguiente: tres en la provincia de Buenos Aires, dos en la Ciudad de Buenos Aires,dos en Neuquén, dos en Santa Cruz, dos en Córdoba, dos en Corrientes, uno en Mendoza y uno enTierra del Fuego.
Casos confirmados
En Córdoba, los contagios corresponden a un hombre de 27 años, residente en Freyre, con antecedente de viaje a México, y a una mujer de 38 años que vive en La Calera y había viajado recientemente a España. Ambos pacientes recibieron atención ambulatoria en centros de salud provinciales, no requirieron internación y evolucionaron de manera favorable.
En Corrientes, los dos casos confirmados son de mujeres adultas mayores que cursaron la enfermedad sin complicaciones y ya fueron dadas de alta. Según trascendió, los contagios se habrían producido a partir del contacto con un familiar que había regresado del exterior.
Controles y prevención, claves para reducir la propagación viral.
Medidas de prevención
Desde el Ministerio de Salud de la Nación reiteraron una serie de recomendaciones generales para reducir el riesgo de transmisión de la influenza y de otras infecciones respiratorias. Entre las principales medidas se destacan:
Mantener al día los esquemas de vacunación.
Lavarse las manos con frecuencia utilizando agua y jabón.
Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.
Evitar compartir objetos de uso personal, como vasos o cubiertos.
Limpiar y desinfectar superficies de contacto frecuente con agua y detergente, jabón o alcohol al 70%.
Ventilar de forma adecuada los ambientes, especialmente los espacios cerrados.
Además, se recomienda que las personas con síntomas respiratorios reduzcan el contacto con otras, limiten las interacciones hasta presentar mejoría clínica y permanezcan al menos 24 horas sin fiebre, sin el uso de antitérmicos.
La cartera sanitaria también aconseja extremar las medidas de prevención durante viajes al exterior o al regresar de países con circulación de influenza. En caso de presentar síntomas respiratorios, se sugiere evitar el contacto estrecho con otras personas y restringir las actividades sociales hasta una recuperación clínica adecuada.