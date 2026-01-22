Con acciones territoriales

Rafaela intensifica la prevención del dengue con trabajo conjunto entre Provincia y Municipio

Autoridades provinciales y municipales mantuvieron una reunión de trabajo con los equipos que participan del Operativo Dengue para unificar criterios de actuación y profundizar las estrategias territoriales, en el marco del programa Objetivo Dengue. Destacan la importancia de anticiparse ante la ausencia de casos en la ciudad.