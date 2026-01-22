Rafaela intensifica la prevención del dengue con trabajo conjunto entre Provincia y Municipio
Autoridades provinciales y municipales mantuvieron una reunión de trabajo con los equipos que participan del Operativo Dengue para unificar criterios de actuación y profundizar las estrategias territoriales, en el marco del programa Objetivo Dengue. Destacan la importancia de anticiparse ante la ausencia de casos en la ciudad.
En el marco de las políticas públicas orientadas a la prevención del dengue, autoridades del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y del Municipio de Rafaela llevaron adelante una reunión de trabajo con los equipos técnicos y operativos que intervienen en el Operativo Dengue.
Con el objetivo de fortalecer criterios de actuación, profundizar las estrategias de prevención y consolidar el abordaje territorial.
El encuentro fue encabezado por la directora provincial de Promoción y Prevención de la Salud, Analía Chumpitaz, y contó con la participación de personal del área de Salud municipal. La actividad se desarrolló en un contexto sanitario favorable, ya que hasta el momento no se registran casos de dengue en la ciudad, lo que refuerza la necesidad de sostener y ampliar las acciones preventivas.
Durante la jornada se trabajó especialmente sobre conceptos clave vinculados al descacharrado, la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti y los criterios de intervención en el territorio, entendiendo que la prevención temprana resulta fundamental para evitar la propagación de la enfermedad.
Acciones
En ese sentido, Chumpitaz explicó que una de las principales herramientas en marcha es el dispositivo denominado “Día D”, una estrategia educativa y comunitaria que se desarrolla en escuelas y colonias de verano.
“Estamos poniendo el foco en la prevención y en la importancia del descacharrado. Los niños y niñas aprenden los pasos básicos —inspección, eliminación de inservibles y neutralización— y luego llevan ese aprendizaje a sus hogares, involucrando a las familias”, señaló la funcionaria provincial.
Asimismo, Chumpitaz destacó que el programa Objetivo Dengue se implementa de manera sostenida durante todo el año y cuenta con una importante inversión provincial en equipamiento, insumos y fortalecimiento de laboratorios, además del acompañamiento permanente a municipios y comunas para el desarrollo de las acciones de prevención, control y bloqueo.
Otro de los ejes abordados durante el encuentro fue la necesidad de reforzar la información a la comunidad sobre los síntomas del dengue y los signos de alarma.
En ese marco, se remarcó la importancia de realizar consultas médicas inmediatas ante la aparición de vómitos persistentes, sangrados, irritabilidad u otros síntomas que puedan indicar un cuadro de riesgo.
Por su parte, el coordinador de Salud del Municipio, Dr. Daniel Marfortt, valoró especialmente la instancia de trabajo conjunto con los equipos provinciales.
“Este tipo de reuniones nos permite unificar criterios y reforzar el mensaje principal, que es la prevención. El mosquito está presente todo el año, por lo que el descacharrado y el control de recipientes con agua deben ser una práctica permanente”, afirmó.
Finalmente, Marfortt subrayó que las acciones preventivas continuarán durante todo el mes de enero y adelantó que el dispositivo Día D se replicará en otras colonias municipales y espacios territoriales de la ciudad, con el objetivo de seguir fortaleciendo el cuidado de la salud y la concientización de la población.