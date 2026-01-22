Prevención y control

Preocupación en Sauce Viejo por la aparición de vinchucas: qué hay que saber para prevenir el mal de Chagas

Vecinos advirtieron la presencia de vinchucas en sus casas y llamaron a reforzar las medidas de prevención. Aunque no todos los insectos transmiten el parásito, es fundamental la vigilancia y acciones en el hogar para evitar la transmisión del Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de Chagas.