Santa Fe avanza hacia una provincia sin Chagas: medidas de detección y tratamiento
En el marco del Día Nacional por una Argentina sin Chagas, la provincia de Santa Fe refuerza acciones de control, diagnóstico y tratamiento, con foco en la transmisión congénita, principal vía de infección en la actualidad.
Programa integral que combina controles médicos, diagnóstico temprano y acciones de control
Cada último viernes de agosto, Argentina conmemora el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. La fecha busca visibilizar esta enfermedad que aún afecta a miles de personas, fortalecer la prevención y garantizar que cada niño y niña pueda nacer libre de la infección.
En Santa Fe, el Ministerio de Salud, en conjunto con municipios y comunas, lleva adelante un programa integral que combina controles médicos, diagnóstico temprano y acciones de control vectorial para reducir el riesgo de contagio.
La principal vía de transmisión es de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.
Detección y el tratamiento
El Programa Provincial de Control de la Enfermedad de Chagas despliega acciones sostenidas en toda la provincia para prevenir y controlar la enfermedad. Equipos de salud capacitados realizan visitas domiciliarias y actividades de vigilancia, especialmente en zonas donde aún se detectan vinchucas, insectos transmisores del parásito Trypanosoma cruzi.
Cuando se identifica la presencia de vinchucas en los hogares, se llevan a cabo rociados domiciliarios y se entregan insumos necesarios para garantizar una respuesta rápida y efectiva. “El compromiso del personal de salud y de las comunidades es clave para mantener los avances logrados y asegurar la protección de la infancia”, señaló Marcelo Nepote, responsable del Programa Provincial.
Aunque las acciones de control vectorial siguen siendo importantes, hoy la principal vía de transmisión es la vertical o congénita, es decir, de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Por eso, el programa pone especial énfasis en los controles de embarazadas y recién nacidos, con el objetivo de detectar la infección a tiempo y garantizar el acceso al tratamiento oportuno.
Claves para una detección temprana
Desde 2007, en todo el país, las embarazadas deben realizar un análisis de sangre para detectar anticuerpos de Chagas. En caso de resultado positivo, los recién nacidos son sometidos a estudios de laboratorio específicos, incluyendo técnicas de biología molecular como la PCR, que permiten confirmar la presencia del parásito.
El doctor Rodolfo Leiva, responsable de la sección Chagas del Hospital Centenario de Rosario, explicó:
“Las mujeres pueden tener la infección sin saberlo y transmitirla durante el embarazo. Por eso, la pesquisa en la madre y el seguimiento del niño son fundamentales. Si el diagnóstico se confirma, contamos con medicación específica que, aplicada en los primeros meses de vida, logra eliminar el parásito casi en el 100% de los casos”.
Leiva advirtió que algunos recién nacidos pueden cursar la infección en forma aguda, con manifestaciones inflamatorias, mientras que otros permanecen asintomáticos durante largos períodos, evolucionando hacia formas crónicas de la enfermedad.
Por este motivo, se insiste en controles continuos durante los primeros diez meses de vida, incluso cuando las pruebas iniciales sean negativas.
Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en las Américas hay entre 6 y 8 millones de personas infectadas, la mayoría sin saberlo. Más de un millón de mujeres en edad fértil podrían transmitir la enfermedad a sus hijos, y cada año miles de bebés nacen ya infectados.
Aunque la transmisión vectorial ha disminuido gracias a las campañas sostenidas, aún es necesario mantener medidas de prevención en los hogares rurales y periurbanos.
Entre ellas, se recomienda: mantener las viviendas y alrededores ordenados, ventilar camas y catres, limpiar detrás de muebles, evitar acumulación de objetos, impedir que los animales duerman dentro de la casa y construir corrales alejados de la vivienda.
Ante la sospecha de presencia de vinchucas, las familias deben informar de inmediato al centro de salud o a la comuna más cercana. Esta alerta permite activar rápidamente las acciones de control y evitar la propagación del parásito.
