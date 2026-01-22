San Agustín refuerza la seguridad con la incorporación de un móvil policial 0 km

Durante la mañana, el presidente comunal Cristian Osta encabezó el acto de entrega formal del nuevo móvil policial, que pasa a integrar la flota operativa de la Subcomisaría 11.
La localidad incorporó un nuevo móvil policial Chevrolet Montana 0 km, que será destinado a la Subcomisaría 11. La unidad permitirá optimizar las tareas de prevención, mejorar la presencia policial en el territorio y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.
La incorporación de esta unidad representa un avance significativo para el trabajo diario de las fuerzas de seguridad, al brindar mejores condiciones logísticas para los recorridos preventivos y la atención de situaciones que requieran una intervención rápida.
Desde la Comuna destacaron que el nuevo vehículo contribuirá a reforzar la seguridad en los distintos sectores de la localidad, consolidando una mayor presencia policial y una respuesta más eficiente frente a las demandas de los vecinos y vecinas.
La llegada del móvil policial fue posible gracias al acompañamiento del Ministerio de Seguridad y a las gestiones realizadas por la diputada provincial Jimena Senn, articuladas con el gobierno comunal. En ese marco, las autoridades locales expresaron su agradecimiento por el trabajo conjunto que permitió concretar esta incorporación.
Asimismo, desde la gestión comunal reafirmaron el compromiso de continuar impulsando acciones y gestiones concretas orientadas a fortalecer la seguridad pública, con el objetivo de construir una comunidad cada vez más protegida y con mejores condiciones de convivencia.
Los Carnavales de San Agustín volverán a llenar de color, música y alegría las noches de la localidad, con una propuesta pensada para disfrutar en familia y con amigos.
El evento reunirá espectáculos musicales en vivo, desfile de comparsas y una amplia oferta gastronómica, consolidándose como una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural local.
Sobre el escenario se presentarán reconocidos artistas y bandas que prometen hacer bailar al público durante toda la jornada. La grilla incluye a La Pegaband, Gerardo Farías, Mi Cumbia y Juanjo Piedrabuena, quienes aportarán ritmo y energía a una verdadera fiesta popular.
Uno de los momentos centrales de la noche será el desfile de tres comparsas, que desplegarán todo su brillo, coreografías y creatividad ante el público. Participarán La Furia de Fénix, Ayer y Hoy y Carioca, esta última con una representación especial en homenaje a las Islas Malvinas, sumando un mensaje de memoria y reconocimiento en el marco de la celebración.
El paso de las comparsas será acompañado por música, vestuarios impactantes y la participación activa de vecinos y visitantes, reafirmando el espíritu comunitario que caracteriza a los carnavales de San Agustín.
Las entradas generales tendrán un valor de $10.000, mientras que los residentes locales abonarán $5.000. Además, el evento contará con un completo servicio de gastronomía a cargo de las instituciones locales, lo que permitirá acompañar la fiesta y, al mismo tiempo, apoyar a las entidades de la comunidad.
Autoridades locales informaron que el público podrá llevar su sillón, habrá estacionamiento sin cargo y se dispondrán espacios pensados para una experiencia cómoda y segura.
Con música en vivo, comparsas, propuestas gastronómicas y un clima de encuentro, San Agustín se alista para celebrar una vez más sus carnavales, reafirmando una tradición que convoca, une y celebra la identidad local.