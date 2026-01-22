Departamento Las Colonias

San Agustín refuerza la seguridad con la incorporación de un móvil policial 0 km

La localidad incorporó un nuevo móvil policial Chevrolet Montana 0 km, que será destinado a la Subcomisaría 11. La unidad permitirá optimizar las tareas de prevención, mejorar la presencia policial en el territorio y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.