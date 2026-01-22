Este fin de semana

"Descubrí la Naturaleza": una propuesta gratuita para explorar el ecosistema del Balneario de Esperanza

Se trata de un recorrido guiado “Descubrí la Naturaleza”, una actividad gratuita que se realizará el sábado 24 de enero desde las 9:30 horas en el Balneario Camping Municipal, con el objetivo de poner en valor el entorno natural y promover el cuidado del ambiente.