"Descubrí la Naturaleza": una propuesta gratuita para explorar el ecosistema del Balneario de Esperanza

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Turismo, dependiente de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, y se desarrollará en el Balneario Camping Municipal, teniendo como punto de encuentro el Centro Campamentil.
Se trata de un recorrido guiado “Descubrí la Naturaleza”, una actividad gratuita que se realizará el sábado 24 de enero desde las 9:30 horas en el Balneario Camping Municipal, con el objetivo de poner en valor el entorno natural y promover el cuidado del ambiente.
Durante la recorrida, los participantes podrán conocer en profundidad la riqueza del ecosistema local a través de la observación e identificación de plantas, árboles, flores, animales y aves que habitan el lugar.
El recorrido permitirá aprender sobre las características y hábitats de las distintas especies, al mismo tiempo que se abordará la importancia de preservar la biodiversidad y proteger los espacios naturales como patrimonio común de la comunidad.
La propuesta tendrá una duración aproximada de una hora y está pensada para todo público. Desde la organización se informó que la entrada es libre y gratuita, y se recomienda a los asistentes concurrir con agua, calzado cerrado y gorro, a fin de disfrutar la actividad de manera segura y cómoda.
En caso de condiciones climáticas desfavorables, la actividad será suspendida. Para obtener más información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Turismo al teléfono 3496 504516.
Con este tipo de iniciativas, el Municipio de Esperanza continúa promoviendo experiencias recreativas y educativas que fortalecen el vínculo de la comunidad con la naturaleza y fomentan el respeto por el ambiente.
El intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, junto a la secretaria de Cultura y Educación, Gisela Beresvil, y la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, María Victoria Nagel, presentó este martes una nueva edición del programa de becas municipales destinado a jóvenes que cursen estudios terciarios o universitarios en instituciones públicas o privadas de todo el país.
La convocatoria contempla 80 becas de $80.000 mensuales, lo que representa una inversión anual superior a los $70 millones por parte del Estado local. En ese marco, Müller remarcó que “este año invertiremos más de $70.000.000 en becas municipales, con el objetivo de contribuir al crecimiento profesional de los jóvenes esperancinos”.
El intendente recordó además la evolución del programa desde el inicio de su gestión: “Cuando asumimos se entregaban 15 becas mensuales de $5.000, de manera discontinua. En 2024 pasamos a 63 becas de $50.000; en 2025 fueron 83 de $70.000; y este año alcanzamos 80 becas de $80.000”.
Por su parte, Beresvil explicó que el objetivo central del programa es “apoyar a las familias de menores ingresos para que sus hijos puedan acceder y sostener una carrera terciaria o universitaria”. Detalló además que pueden postularse personas oriundas de Esperanza o que acrediten una residencia mínima de cinco años en la ciudad, sin límite de edad, siempre que sean mayores de 18 años.
A su turno, Nagel indicó que se mantiene el listado de carreras promovidas, que otorgan un puntaje diferencial aunque no son excluyentes. “Se priorizan áreas estratégicas donde la ciudad y el mundo demandan profesionales, como ingenierías y ciencias”, señaló.
También se destacaron los profesorados, especialmente en áreas como música e inglés, donde existe déficit de docentes en Esperanza. Asimismo, pueden postularse estudiantes de modalidad a distancia, tanto de universidades públicas como privadas de todo el país.