Villa Gobernador Gálvez: suman 500 nuevos contenedores y refuerza su sistema de recolección de residuos

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez puso en marcha el proceso de incorporación de 500 nuevos contenedores de residuos domiciliarios, que ya comenzaron a instalarse en distintos barrios de la ciudad.
La inversión, financiada a través del Programa Municipal de Inversiones del Gobierno provincial, forma parte de una estrategia integral para mejorar la limpieza urbana y modernizar el sistema de residuos domiciliarios.
La adquisición se realizó a través de un crédito del Programa Municipal de Inversiones (PROMUDI) del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y representó una inversión que supera los 350 millones de pesos.
Desde el Ejecutivo local destacaron que esta acción forma parte de un plan sostenido de mejora del espacio público y anticiparon que en los próximos días se avanzará con una nueva licitación para la compra de otras 300 unidades, con el objetivo de renovar por completo el parque de contenedores y garantizar una cobertura uniforme en todo el ejido urbano.
El intendente Alberto Ricci brindó precisiones sobre el despliegue territorial de los nuevos dispositivos y explicó que la colocación ya se encuentra en marcha en varios sectores de la ciudad.
“Comenzamos con la distribución de los 500 nuevos contenedores que adquirimos a través del PROMUDI. Ya colocamos en los barrios Alto Verde y Raúl Alfonsín, y ahora estamos trabajando en la zona J. Jáuregui, sobre Guido Spano y Santa María de Oro, entre Caseros y avenida San Martín”, detalló.
Además, Ricci indicó que el operativo también alcanzó calles como Simón Bolívar y Sarmiento, y adelantó que en las próximas etapas se avanzará con la instalación en Barrio La Paloma, en el sector comprendido entre San Diego y el Frigorífico Swift, a medida que las unidades vayan arribando.
El jefe municipal remarcó que esta incorporación es solo una primera etapa del plan previsto. “Esta es una primera tanda de 500 contenedores que se suman a los ya existentes. En los próximos días vamos a realizar una nueva licitación para adquirir otros 300 contenedores nuevos, lo que nos permitirá contar con unidades renovadas en toda la ciudad”, afirmó.
Por último, Ricci hizo especial hincapié en el uso correcto de los contenedores y apeló a la responsabilidad ciudadana. Aclaró que las unidades están destinadas exclusivamente a residuos domiciliarios, por lo que no deben utilizarse para escombros, ramas, muebles u otros desechos voluminosos.
Asimismo, solicitó a los vecinos que saquen la basura entre las 20 y las 23 horas, ya que la recolección se realiza durante la madrugada.
“Cuidar los contenedores y utilizarlos como corresponde es fundamental. Tener una ciudad más limpia y ordenada es una responsabilidad compartida entre el Estado y cada uno de los vecinos”, concluyó el intendente.