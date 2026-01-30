“Voló” un biguá de la fuente frente a Casa de Gobierno en Santa Fe

Un biguá menos altera por estas horas una de las postales más reconocibles del corazón cívico de Santa Fe. En la histórica plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, una de las figuras de la Fuente de los Biguás “se voló” —literalmente— y todo indica que no fue obra del azar, sino de un nuevo hecho de vandalismo o robo. La ausencia no es un episodio aislado: un rápido relevamiento visual alcanza para confirmar un panorama preocupante. De las doce esculturas que componen el conjunto, casi todas muestran daños severos. Picos rotos, cuellos fracturados, piezas faltantes, golpes visibles y superficies desgastadas dibujan una escena de abandono. Apenas un biguá conserva su forma original.
Desde la Municipalidad aseguran estar al tanto de lo ocurrido y dicen haber pasado la mañana realizando averiguaciones sobre el caso, pero el deterioro vuelve a encender una alarma que ya había sido advertida. El pasado 11 de enero, El Litoral dio cuenta del mal estado de estas piezas, concebidas originalmente como una composición armónica que evoca la fauna del litoral. Aquella advertencia describía un conjunto desfigurado, sin el mantenimiento necesario para preservar su valor artístico y simbólico. Hoy, a poco más de un año de su restauración integral, la situación parece haber empeorado.
Las réplicas de biguás de la plaza 25 de Mayo y el que falta. Guillermo Di Salvatore.
A este robo se suma otro ocurrido a pocos metros, una semana atrás, cuando desconocidos forzaron los candados de la reja y la puerta para llevarse la bomba de agua de la Fuente del Maestro, en la plazoleta Haydee Guy de Vigo (SADOP), ubicada en San Martín entre Sylvestre Begnis y Entre Ríos, junto a la plaza del Rosario y el Parque del Sur.
Lo que llama la atención es la impunidad con la que actúan en la zona central del casco histórico de la ciudad, donde se supone que debería existir el mayor control de seguridad y prevención del delito, dada la presencia de la Casa de Gobierno, los Tribunales de Justicia y otras dependencias del Estado.
En cuanto al robo del biguá, hay que recordar que las figuras actuales no son las originales. Las doce esculturas que hoy —o lo que queda de ellas— integran la fuente son réplicas realizadas en resina, un material sin valor comercial. La decisión se tomó luego de que, durante la pandemia, casi todas las esculturas originales de bronce fueran robadas del espacio público. Solo dos lograron salvarse: esas piezas, creadas por el escultor santotomesino Roberto Migdal, fueron retiradas de la plaza, preservadas y hoy se exhiben en el Museo Municipal de Artes Visuales “Sor Josefa Díaz y Clucellas”.
A partir de esos dos biguás de bronce se elaboraron los moldes que permitieron reconstruir el conjunto. El proceso no fue sencillo ni rápido: demandó dos años de trabajo, encuentros con el especialista en moldeado Juan Carlos Visconti, de Buenos Aires, y un seguimiento minucioso por parte del Área de Conservación y Restauración de la Dirección de Museos municipal. Hubo que fabricar moldes de silicona, contramoldes de yeso y, en un caso particular —el biguá de alas abiertas—, reconstruir la figura desde cero porque no había quedado ningún modelo.
El 11 de noviembre del año pasado se reinauguró la fuente de los biguás. Archivo
“La resina lleva su tiempo de secado y fraguado, el manejo de distintos químicos, el trabajo con la temperatura y el tipo de molde”, explicaba en su momento la restauradora Melisa Perezlindo. Además, fue necesario pensar refuerzos interiores, una estructura metálica que soportara la carga y una terminación que imitara al bronce original, para devolverle al conjunto su aspecto histórico.
Las réplicas fueron finalmente emplazadas en noviembre de 2024 en la fuente ubicada en la esquina noroeste de la plaza, frente a la Catedral, el Arzobispado y los Tribunales, como parte de una puesta en valor integral que incluyó la restauración del sistema hidráulico y la recuperación estética del espejo de agua. La intervención había logrado algo más que una mejora material: devolvió a la plaza una de sus imágenes más queridas, en un espacio que conecta edificios emblemáticos y concentra buena parte de la vida institucional y turística de la ciudad.
El proceso de construcción de las réplicas de los biguás. Archivo.
Hoy, sin embargo, esa postal vuelve a resquebrajarse. Especialistas en patrimonio urbano advierten que este tipo de obras no se sostienen solo con restauraciones puntuales: requieren políticas permanentes de control, mantenimiento y, sobre todo, concientización ciudadana. El vandalismo reiterado no solo multiplica los costos de reparación; también erosiona la identidad colectiva y pone en riesgo piezas que forman parte de la memoria cotidiana.
La presentación de las réplicas de los biguás en el Sor Josefa. Archivo.
La Fuente de los Biguás no es un adorno más. Es parte del paisaje diario de miles de santafesinos y santafesinas que cruzan la plaza 25 de Mayo cada día. Su estado actual evidencia cuánto compromiso social existe —o falta— en el cuidado de lo que, en definitiva, es de todos.