Incendio y caos en el partido de la U de Chile por el aumento en el precio de las entradas
Los incidentes se produjeron en el Estadio Nacional durante el segundo tiempo, con destrozos en las tribunas, interrupción del juego, intervención de seguridad y varias detenciones tras los disturbios.
El incendio en una de las tribunas obligó a interrumpir el partido en el Estadio Nacional.
El regreso de Universidad de Chile al campeonato local en la temporada 2026 terminó envuelto en un grave episodio de violencia en el Estadio Nacional de Santiago. Durante el encuentro frente a Audax Italiano, un grupo de hinchas protagonizó disturbios que incluyeron destrozos e incendios en las tribunas, lo que obligó a interrumpir momentáneamente el partido.
La situación había comenzado a gestarse antes del inicio del encuentro. En la previa, sectores de la barra expresaron su descontento a través de redes sociales por el aumento en el precio de las entradas y por lo que consideraban un trato injusto hacia los simpatizantes. Los mensajes advertían que el malestar venía acumulándose desde hacía tiempo y anticipaban posibles medidas de protesta.
Fuegoypartidosuspendido
Los incidentes estallaron al comienzo del segundo tiempo. Hinchas ubicados en una de las tribunas rompieron butacas y cartelería, y posteriormente iniciaron focos de incendio que generaron preocupación entre los asistentes. Ante la gravedad de los hechos, el árbitro decidió detener el encuentro mientras el personal de seguridad trabajaba para apagar el fuego y controlar la situación.
La transmisión oficial mostró cómo numerosos espectadores optaron por abandonar el estadio en medio del caos. A pesar de la violencia registrada, las autoridades informaron que no hubo personas heridas. El operativo policial concluyó con la detención de cuatro individuos vinculados a los disturbios.
Reacción del clubyantecedentes
Una vez restablecido el orden, el partido pudo completarse y finalizó con un empate sin goles, aunque el resultado quedó relegado. Tras el encuentro, Universidad de Chile anunció que presentará acciones legales contra los detenidos y contra todas las personas que sean identificadas a través del sistema biométrico, en el marco de la normativa vigente contra la violencia en los estadios.
Hinchas provocaron destrozos y generaron un incendio dentro del estadio.
Los episodios volvieron a poner el foco sobre antecedentes de violencia vinculados a la barra del club. En agosto de 2025, durante un cruce por la Copa Sudamericana ante Independiente, se produjeron enfrentamientos dentro y fuera del estadio que derivaron en duras sanciones disciplinarias y multas económicas, un antecedente que ahora vuelve a cobrar relevancia tras lo sucedido en Santiago.