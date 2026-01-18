Racing suspendió el amistoso ante Universidad de Chile por los incendios en Concepción

Racing no disputará su último partido de preparación en Chile. El amistoso frente a Universidad de Chile, previsto para este domingo en el estadio Alcaldesa Ester Roa de Concepción, fue cancelado por el avance de los incendios forestales que afectan la región del Biobío y obligaron a declarar el estado de catástrofe.
La suspensión se definió a primera hora, con la delegación ya instalada en la zona tras arribar el sábado. La prioridad, en este contexto, pasó a ser la seguridad y la logística, en una ciudad rodeada por focos activos y con tareas de emergencia concentradas en áreas rurales cercanas.
Concepción en alerta y un operativo que no dio tregua
La región del Biobío atraviesa horas críticas. Durante el fin de semana se reportaron focos activos en distintos puntos, con humo visible en varios sectores y trabajos de contención que se sostuvieron durante toda la jornada, mientras algunas zonas avanzaban con evacuaciones preventivas.
Mirá tambiénIncendios fuera de control arrasan Chile: evacuaciones y rutas cortadas
El partido era parte de un esquema de pretemporada pensado para ajustar detalles antes del inicio oficial del semestre. Sin embargo, el escenario cambió: el estado de catástrofe impactó sobre la organización general y dejó al fútbol en un segundo plano, incluso para un evento ya montado y con público previsto.
Racing, por su parte, comunicó la suspensión y expresó su solidaridad con la población afectada por la emergencia. En paralelo, confirmó el regreso del plantel a Buenos Aires para retomar su planificación y preparar el debut oficial del fin de semana.
Vuelta anticipada y el calendario que no espera
El amistoso ante la U de Chile iba a ser la última prueba antes del arranque competitivo. La agenda, ahora, se reacomoda: el cuerpo técnico pierde un ensayo completo, pero gana días de recuperación y trabajo en Argentina, con margen para regular cargas físicas en plena recta final de la preparación.
En ese marco, la Academia apuntará a llegar con el plantel a punto para lo que viene, con el foco puesto en corregir piezas, afinar funcionamiento y administrar energías en un tramo del año donde la competencia se vuelve intensa y el calendario suele apretar.
La cancelación también impactó en el público que había comprado entradas. La organización del evento informó que el procedimiento de devolución de tickets adquiridos por la plataforma oficial será comunicado por los canales correspondientes en las próximas horas, con instrucciones específicas para cada modalidad de compra.
Un contexto que excedió al fútbol
El episodio dejó una postal evidente: hay situaciones donde el deporte queda condicionado por fuerzas mayores. Concepción, una ciudad acostumbrada a la pasión y al movimiento, quedó atravesada por la urgencia climática y el despliegue de emergencia.
Racing se va sin jugar, pero con una decisión lógica en medio de un cuadro delicado. En tiempos donde los extremos ganan terreno, la pretemporada también enseña a leer el contexto: cuando la prioridad es la gente y la seguridad, el resultado deja de importar.