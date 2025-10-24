Video: con incidentes en la previa, Lanús igualó por 2 a 2 con la U de Chile

Lanús empató por 2 a 2 con la Universidad de Chile al término del partido que disputaron este jueves por la noche, en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, por el partido de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana 2025.
El plantel de Lanús sufrió una agresión en Santiago cuando su micro fue apedreado por simpatizantes de la Universidad de Chile, pese a la sanción que impedía la presencia de público en la ida de la semifinal. La vuelta se jugará en el estadio Néstor Díaz Pérez el próximo jueves 30 de octubre.
El atacante Rodrigo Castillo marcó por duplicado para darle la ventaja al conjunto argentino, a los 25 y 29 minutos del primer tiempo, mientras que el delantero Lucas Di Yorio descontó en 16 minutos de la segunda parte y el volante Charles Aránguiz igualó en el octavo minuto de descuento.
A pesar de que se le escapó el triunfo sobre la hora, el “Granate” consiguió un resultado positivo de cara al partido de vuelta, a disputarse el próximo jueves 30 de octubre a las 19:00, en el estadio Néstor Díaz Pérez.
Lanús abrió el marcador en la primera jugada de peligro del partido, a los 24 minutos, con una presión alta de Castillo y posterior remate alto, ante un arquero adelantado, para meter la pelota en el ángulo y marcar el 1-0.
Cuatro minutos más tarde, un desborde por derecha del delantero Eduardo Salvio culminó con un centro atrás que fue empujado al gol por el exdelantero de Gimnasia de La Plata.
El local no tuvo llegadas de riesgo hasta los 33 minutos, con un tiro libre lejano del lateral Matías Sepúlveda, que salió a media altura por el palo derecho del arquero Nahuel Losada, quien pudo desviar.
Ocho minutos después, el propio Sepúlveda desequilibró por derecha, salió para la pierna izquierda y buscó un remate al segundo palo, que se fue cerca del ángulo pero desviado.
El descuento del local llegó a los 16 minutos del complemento, luego de un córner que fue rematado de primera por el defensor Franco Calderón, cuyo remate salió al medio pero el rebote fue empujado al gol por el atacante Lucas Di Yorio.
La U se acercó a la igualdad en 21 minutos, cuando una buena jugada colectiva por izquierda terminó en un centro atrás del defensor Felipe Salomoni para el mediocampista Javier Altamirano, cuyo remate potente dio en el travesaño, picó en la línea y se fue.
Lanús no tuvo llegadas en la segunda mitad hasta los 23 minutos, con un avance por el medio del mediocampista Rodrigo Carrera, quien avanzó por el medio y sacó un zurdazo bajo, que salió a las manos del arquero Gabriel Castellón.
A los 28 minutos, un gran pase del volante Marcelino Moreno habilitó la subida del lateral Sasha Marcich, cuyo centro al segundo palo fue cabeceado por Castillo y requirió un buen vuelo de Castellón, que tapó un tiro alto sobre su poste izquierdo.
Un minuto más tarde, un desprendimiento por derecha del lateral Fabián Hormazábal terminó en un remate con efecto al segundo palo, desviado de buena manera por el arquero Nahuel Losada.
A los 35 minutos y tras una buena jugada individual de Di Yorio, quien se deshizo de Losada con un “sombrerito”, la pelota le quedo a Hormazábal, que no tuvo frialdad para colocar el remate y definió a las manos del arquero rival.
En el cuarto minuto de descuento, una clara mano en el área propia del volante Agustín Cardozo generó un penal, que fue ejecutado cuatro minutos después por Charles Aránguiz.
El experimentado jugador chileno, con experiencia en la Selección trasandina, pateó bajo por el palo derecho de Losada, para marcar el 2-2 final.
Antes del encuentro, el plantel de Lanús sufrió una agresión en Santiago cuando su micro fue apedreado por simpatizantes de la Universidad de Chile, pese a la sanción que impedía la presencia de público en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.
El episodio encendió la tensión antes del partido y volvió a exponer los problemas de seguridad en el fútbol sudamericano.
El hecho ocurrió mientras el equipo argentino se dirigía al estadio para disputar el primer encuentro de la serie.
A pocas cuadras del acceso, el micro recibió piedrazos y botellazos que provocaron daños en los vidrios y generaron momentos de miedo entre los jugadores y el cuerpo técnico.
Los efectivos policiales intervinieron para dispersar a los agresores, aunque no se registraron heridos.
Eduardo Salvio expresó su enojo en redes sociales con un mensaje directo que reflejó el malestar del plantel: “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable”, escribió el ex Boca, acompañando sus palabras con una imagen del micro dañado. Luego agregó: “Hasta que no maten a un jugador, ¿no van a cambiar?”.
Otros futbolistas del conjunto granate, como Walter Bou, replicaron la publicación de Salvio y sumaron su repudio. Dentro del grupo hubo bronca por la falta de garantías y preocupación por el desarrollo de la serie, que se disputa sin público tras la sanción que la Conmebol impuso a la Universidad de Chile por incidentes anteriores.
El club argentino aguardó la autorización para ingresar al estadio bajo un fuerte operativo de seguridad y con supervisión de delegados del torneo. Desde Lanús consideraron que la agresión marcó un antecedente grave y reclamaron medidas ejemplares para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en el continente.
Estadio: Nacional Julio Martínez Pradanos (Chile).
Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).
VAR: Rodolpho Toski (Brasil).
U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Matías Sepúlveda; Israel Poblete, Charles Aránguiz; Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Goles en el primer tiempo: 25m. y 29m. Rodrigo Castillo (L).
Goles en el segundo tiempo: 16m. Lucas Di Yorio (U), 53m. Charles Aránguiz (U).
Cambios en el segundo tiempo: 16m. Lucas Di Yorio por Nicolás Guerra (U) y Felipe Salomoni por Matías Sepúlveda (U), 34m. Leandro Fernández por Maximiliano Guerrero (U); 38m. Armando Méndez por Eduardo Salvio (L), Alexis Canelo por Marcelino Moreno (L) y Walter Bou por Rodrigo Castillo (L), 48m. Ezequiel Muñoz por Gonzalo Pérez (L) y Juan Ramírez por Agustín Medina (L).
