Copa Sudamericana

Video: con incidentes en la previa, Lanús igualó por 2 a 2 con la U de Chile

El plantel de Lanús sufrió una agresión en Santiago cuando su micro fue apedreado por simpatizantes de la Universidad de Chile, pese a la sanción que impedía la presencia de público en la ida de la semifinal. La vuelta se jugará en el estadio Néstor Díaz Pérez el próximo jueves 30 de octubre.