Liberaron a los 104 detenidos de Universidad de Chile tras los incidentes en Independiente

El presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó que las 104 personas detenidas durante los incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile fueron liberadas. La información fue difundida a través de las redes sociales del mandatario, quien destacó que la fiscalía argentina había dispuesto la libertad de los hinchas chilenos que permanecían en comisarías del país.
Boric enfatizó que el gobierno continuará trabajando para erradicar la violencia en los estadios, al tiempo que protegerá los derechos de los ciudadanos chilenos involucrados en este tipo de situaciones.
Me informa el Ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina.
Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos…
El encuentro entre Independiente y Universidad de Chile correspondía a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y se desarrollaba en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. El partido se encontraba igualado 1-1 cuando comenzaron los disturbios, justo al inicio del segundo tiempo, lo que obligó a suspender el juego.
Los incidentes se originaron cuando hinchas de la Universidad de Chile comenzaron a arrojar piedras y bombas de estruendo hacia la tribuna de Independiente. La barra reaccionó atacandoa los visitantes. Entre los proyectiles lanzados desde la tribuna superior, un fanático de Independiente mostró un hierro de más de un metro de longitud que habría sido arrancado y arrojado por la hinchada chilena.
Violencia y reacciones
La situación se intensificó cuando hinchas trasandinos robaron y prendieron fuego una bandera del club de Avellaneda. Esto motivó que seguidores del “Rojo” intentaran llegar hasta la zona donde se encontraban los visitantes. A pesar de los llamados de la voz del estadio para que los hinchas chilenos desalojaran el estadio, estos continuaron con los ataques.
Policías piden a hinchas de la
"U" de Chile que se retiren de la embajada de Argentina. Crédito: REUTERS.
Varios seguidores del equipo local se refugiaron bajo los techos de las tribunas y otros ingresaron al terreno de juego para protegerse, mientras que la barra brava del “Rojo” respondió con agresiones contra los pocos hinchas de la Universidad de Chile que aún permanecían en el estadio. La Policía no intervino de manera efectiva, lo que permitió que los hechos de violencia se intensificaran.
Consecuencias y próximos pasos
Los graves incidentes dejaron en evidencia la falta de control dentro del estadio y la necesidad de implementar medidas de seguridad más estrictas en los encuentros internacionales. Por el momento, aún no se ha anunciado qué sanciones aplicará la Conmebol a Independiente y Universidad de Chile.
La policía escolta a hinchas de la "U" mientras se reúnen frente a la embajada de Argentina. Crédito: REUTERS.
El episodio refleja una creciente preocupación por la seguridad en el fútbol sudamericano y plantea desafíos para las autoridades y clubes que buscan garantizar que los espectáculos deportivos se desarrollen sin riesgos para los aficionados.
