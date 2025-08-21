Boric envió a su ministro de Interior a Argentina por los incidentes en Independiente
El presidente chileno se posicionó en base a la pelea de los barras del equipo de Avellaneda y la Universidad de Chile durante su cruce de la Copa Sudamericana.
Gabriel Boric, presidente de Chile. Crédito: REUTERS/Pablo Sanhueza
15:14
El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó de manera contundente los graves incidentes de violencia ocurridos en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda por su cruce de Copa CONMEBOL Sudamericana, y culminó su descargo con una frase lapidaria en referencia al ataque de la barra local a los hinchas visitantes: "Y no, nada justifica un linchamiento. Nada".
El mandatario aseguró que la prioridad de su gobierno es asistir a los chilenos afectados por la barbarie. Para ello, instruyó a la Embajada, el Consulado, la Cancillería y el Ministerio del Interior para que trabajen de manera coordinada en Buenos Aires.
En un primer mensaje, Boric analizó la situación y apuntó a una doble responsabilidad en el escándalo que terminó con la cancelación del partido por la Copa Sudamericana, al tiempo que detalló los pasos que sigue su gobierno.
Simpatizantes de Independiente se enfrentan con simpatizantes de Universidad de Chile durante el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana de fútbol, en el estadio Libertadores de América. Crédito: Xinhua/Facundo Morales
El presidente de Chile concluyó que "la justicia deberá determinar los responsables" por los hechos de violencia, dejando en claro la gravedad con la que su gobierno tomó los ataques sufridos por sus conciudadanos.
El envío del ministro del Interior
Boric además indicó este jueves que decidió enviar a su ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a Buenos Aires para que se reúna junto a su embajador para participar de la colaboración con sus colegas y los reclamos ante los incidentes.
El anuncio de Boric en su cuenta de X.
"Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos", escribió en su cuenta de X y agrega: "La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia".
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
